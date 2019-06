20 de los 45 vocales electorales de los TED fueron funcionarios del Gobierno de Evo

Leny Chuquimia / La Paz

Al menos 20 vocales, de los 45 que dirigen los nueve tribunales electorales departamentales (TED) del país, fueron funcionarios del Gobierno. Uno fue el primer procurador del país mientras que los otros ocuparon diferentes cargos en ministerios y empresas estratégicas.

“Si hay varios vocales que han trabajado en ministerios o instituciones publicas, no debería afectar a la gestión, ya que en cada acto deben demostrar imparcialidad. Ahora, indudablemente, crea susceptibilidad que varios vocales hayan pasado de un ministerio al Órgano Electoral. Se entiende que la Asamblea Plurinacional -al hacer la selección de los vocales- escogió personas con amplio conocimiento del tema y que van a garantizar que las elecciones tengan ciertos parámetros de credibilidad”, manifestó el exsecretario de cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga.

Señaló que por el momento no se puede decir si hay imparcialidad o no ya que esto se verá conforme a su trabajo. Sin embargo, dijo que queda la duda de si estas instancias podrán desempeñar sus tareas de forma eficiente.

Los TED y las elecciones 2019

El Órgano Electoral Plurinacional es una instancia independiente, compuesta por un Tribunal Supremo y nueve tribunales departamentales. Además, se nutre de los juzgados electorales, los jurados de mesas de sufragio y los notarios electorales.

Cada uno de los TED está integrado por cinco vocales, de los cuales al menos uno debe ser de una nación o pueblo indígena y dos -como mínimo- deben ser mujeres. Uno de los vocales debe ser designado de forma directa por el Presidente del Estado.

A excepción de la autoridad electoral elegida por el ejecutivo nacional, el resto debe ser designado por la Cámara de Diputados. La elección se hace por medio de ternas que son puestas a votación y donde los postulantes deben conseguir los dos tercios.

Pero ¿por qué los TED son importantes en las elecciones? Estos tribunales son los encargados de realizar, acompañar y velar por la transparencia de los procesos electorales. Es también quien concentra el conteo de votos y remite los resultados al TSE.

“Para esto el Órgano Electoral, tanto en el TSE como en los TED, tiene que tener una línea de distancia con las organizaciones políticas. Si bien el trabajo es cercano con todas las organizaciones, ya en los actos, debe demostrar imparcialidad tratando a todos con equilibrio”, dijo Arteaga.

Por las irregularidades presentadas en los anteriores procesos electorales y la gran cantidad de militancias falsas descubiertas en el marco de las elecciones primarias, la credibilidad de estos entes se ha visto comprometida. Los partidos de oposición coinciden en que no hay confianza en el Órgano Electoral.

El puño en alto en La Paz

Revollo levanta el puño durante su juramento como vocal. Foto:Archivo.

El 27 de octubre de 2017, la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, posesionó a Marianela Revollo como vocal electoral departamental de La Paz. Junto a ella juraron Rosalía Quispe por Chuquisaca y Eulogia Flores por Potosí. Las tres fueron designadas por el Presidente como parte de su cuota dentro de la sala plena en los nueve TED del país.

De las tres flamantes autoridades, Revollo fue la única que hizo su juramento con el puño izquierdo en alto. En su currículum figura su experiencia como asesora legal en los ministerios de la Presidencia, Salud, Obras Publicas y de Desarrollo Rural Y Tierras. Algunos contratos, como consultora en línea, están en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

El vocal departamental de La Paz, Freddy Cayo Arozamen, también ocupó un cargo dentro del Gobierno central. Entre 2014 y 2015, la autoridad electoral, fue director general de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas del Ministerio de Gobierno.

Su par, Juan Pablo Tórrez Vargas, fue jefe de gabinete y asesor del Ministerio de Salud. Según varios contratos publicados en el Sicoes, Tórrez también fue jefe de la Unidad Jurídica de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).

Un procurador en Cochabamba

El 7 de febrero de 2011, Hugo Montero Lara fue posesionado como el primer procurador de Bolivia. Tras su juramento, agradeció la confianza depositada en él y se declaró como “un soldado de la revolución democrática y cultural” de Evo Morales.

Antes de este importante cargo, Montero fue viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales y también viceministro de Lucha Contra la Corrupción.

En 2016, tras dejar el cargo de procurador en 2014, fue designado por Evo Morales como el quinto vocal del TED Cochabamba. Aunque su posesión fue duramente criticada, Montero continúa siendo autoridad electoral e incluso fue presidente.

YPFB y Entel en Chuquisaca y Beni

Ernesto Soliz es el vocal presidente de la sala plena del TED Chuquisaca. Su hoja de vida, publicada en la página web de dicha institución, señala que fue miembro del directorio de Entel, una de las empresas estratégicas del Estado. Además fue asesor jurídico del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En Beni, la vocal Rosmery Moreno Rojas fue la gerente regional de Entel. Mientras que Carmen Tineo Fernández fue consultor de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Medio Ambiente y Agua.

La oposición señala que hay desconfianza

Arteaga indicó que la credibilidad es subjetiva porque es lo más difícil de demostrar y lo más fácil de perder, de parte del Órgano Electoral.

El candidato a la presidencia por Bolivia dice No, Óscar Ortiz indicó que hay un rechazo de la ciudadanía por el desconocimiento del voto y la actitud parcializada de los miembros del TSE. “Por eso apoyamos la demanda de que ellos renuncien”, expresó.

Gustavo Pedraza, candidato de Comunidad Ciudadana a la vicepresidencia, dijo que los TED no gozan de la confianza de la sociedad, porque en el nivel nacional, su organización matriz no es imparcial. “Está controlado por el MAS. No dudamos que hay gente idónea, honesta y profesional y sobre ellos recae la defensa del voto. Nos preocupa las normas y los procedimientos que pueden modificarse desde el Legislativo o desde el TSE que limiten la posibilidad de un trabajo transparente de los TED”.

Patrimonios de hasta Bs. 22 millones

Lo patrimonios netos de los 45 vocales departamentales llegan hasta los 22 millones de bolivianos, según las declaraciones juradas publicadas en el portal web de la Contraloría. Tres de las autoridades electorales presentan patrimonios deficitarios de menos de un millón de bolivianos, es decir que sus pasivos y deudas son mucho mayores que sus bienes.

El patrimonio más alto corresponde a la vocal del TED de Pando, Priscila Segovia Alencar con 22, 4 millones de bolivianos. Fue designada por el presidente Evo Morales. Su hoja de vida señala que fue funcionaria de Servicio de Impuestos Nacionales.

El segundo patrimonio más alto es el de Gober López, vocal del TED Santa Cruz, con 7, 3 millones de bolivianos. Mientras que el tercero es del vocal del TED Tarija, David Rojas, con 3,6 millones de bolivianos.

Lo tres patrimonios más bajos son de los vocales Magdalena Mamani (TED Potosí), Daniela Vélez (TED Pando) y Ramiro Valle (TED Santa Cruz). Sus patrimonios son de -1,07 millones de bolivianos, -21, 648 bolivianos y -4,070 bolivianos, respectivamente.

15 personas con experiencia

Del total de vocales solo 15 declararon en sus currículum tener experiencia en instituciones del Órgano Electoral. La mayoría en los miembros de los TED son abogados.

“En este instante queda la duda de que los tribunales puedan hacer un trabajo eficiente. Conozco tribunales que tienen algunas personas con capacidad demostrada, porque tienen una trayectoria amplia en el Órgano Electoral. Específicamente podríamos hablar del caso de Tarija, donde el presidente del TED, Gustavo Ávila, fue secretario de cámara de la Corte Electoral. Él tiene ya una trayectoria de experiencia en la temática, pero puede ser una excepción entre los otros tribunales donde no conocemos si hay gente que tenga esa formación”, manifestó el especialista, Fernando Arteaga.

Página Siete / La Paz