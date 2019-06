5 cosas de iOS 13 que esperamos ver en Android pronto

La nueva versión del sistema operativo móvil de Apple, iOS 13, ya ha sido anunciada, y son bastantes novedades la que se trae para los smartphones de los de Cupertino. No obstante, de todas las actualizaciones tenemos hasta 5 características nuevas que nos gustaría ver en Android cuanto antes.

Y no es que Android no tenga ninguna herramienta similar a las que verás en las siguientes líneas, pero no nos molestaría en absoluto que pudiesen copiar parte de estas novedades para sacarle aún más provecho al móviles. Aquí está nuestro top 5.

Opción para buscar el móvil sin necesidad de conexión

Se trata de una de las novedades más destacadas de iOS 13. Tanto en Android como en el SO de Apple se necesitaba que el móvil estuviese con conexión para poder ser localizado. Ahora, con la llegada de la nueva versión, se podrán encontrar iPhone perdidos o robados en modo offline gracias al sistema de geolocalización colectiva.

¿Y cómo es esto posible? Pues según la propia firma norteamericana, se ha desarrollado un sistema que detecta la señal Bluetooth del móviles a través de los móviles Apple cercanos.

Un editor de vídeo nativo

No es que sea una aplicación de edición de vídeos completa, pero en iOS 13 sí existe la posibilidad de ajustar algo más que solo la rotación y la estabilización del clip, herramientas disponibles en el editor de Google Fotos. Sin lugar a dudas, una de las características más relevantes en el área de multimedia.

Un sistema de carga inteligente

En el punto intermedio tenemos una característica que ayudará significativamente a aumentar la vida útil de la batería del móvil. Con la nueva herramienta llamada Carga de batería optimizada, se disminuirá la cantidad de tiempo que pasa el iPhone conectado al cargador con la batería al 100%. Esta se basa en la ayuda de la inteligencia artificial para aprender las costumbres del usuario.

Un gestor de permisos de ubicación avanzado

El tuit en cuestión muestra un mapa con el recorrido que hemos realizado mientras se han aceptado permisos de ubicación. El de iOS 12 no era mejor que el gestor de permisos de Android, pero con iOS 13 la cosa cambia radicalmente. Tampoco es que el de Google sea fatal, pero sí esperamos que puedan mejorar en este aspecto.

Una app de salud y deporte con funciones mucho más avanzadas

Comparar Google Fit con la aplicación Apple Health queda un poco complicado desde ahora debido a que esta última podrá, por ejemplo, ayudarnos con nuestra técnica de cepillado, llevar el control del ciclo menstrual, notificarte cuando el ruido de donde te encuentres sea perjudicial, entre otras cosas.

Fuente: https://wwwhatsnew.com/