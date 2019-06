Acuíferos en el Urubó, asignarán medidas para garantizar el agua

Resultados. El estudio identificó 11 urbanizaciones en el área, es por ello que se busca la protección de los recursos hídricos para 1,5 millones de habitantes.





Ref. Fotografia: Normativa. En el Urubó, las urbanizaciones deberán contar con planes maestros de agua y alcantarillado.

La Gobernación Cruceña hizo la presentación de la Resolución Administrativa 009/2019, sobre el estudio técnico legal generado por la expansión urbanística de la zona del Urubó, tiene tres resultados referidos a recurso hídricos, urbanismo y la parte legal. La investigación abarcó 100 mil hectáreas de los municipios de Porongo, Colpa Bélgica y Portachuelo. A través del documento se establecen las medidas de mitigación necesarias para la protección de los recursos hídricos, calidad de suelo, aire, fauna y flora.

Importante reservorio hallado. El estudio nace a raíz del plan maestro presentado por Saguapac, donde establecía que una porción del Urubó, era una zona preferencia de recarga de los acuíferos. En ese sentido, a objeto de poder tomar decisiones y tener una certeza científica de la existencia de esta zona, la Gobernación realiza el estudio el año pasado. El mismo que identifica el área de preferencia de recarga, abarcando una superficie de 76.111 hectáreas; este, si es bien conservado se podrá dotar de este líquido vital a 1.5 millones de habitantes de forma sostenible. “Estamos cuidando un importante reservorio y fuente de infiltración de agua, puesto que contiene agua joven (aproximadamente de 50 años). Santa Cruz va a continuar y las personas que estamos en función de gobierno tenemos que ser responsables y asumir las medidas que corresponde y las restricciones administrativas que sean necesarias para preservar el agua de Santa Cruz», expresó Cinthia Asín de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

Medidas a tomar de acuerdo a los resultados del estudio. Basándose en la Resolución Administrativa 009/2019, las principales medidas contemplan: la creación de un Área de Actividades Antrópicas Limitadas y una Unidad de Conservación de Patrimonio Natural. Las zonas preferenciales de recarga son 75.000 hectáreas, 28.912 hectáreas serán protegidas y denominadas Área de Actividades Antrópicas Limitadas, allí se van a permitir otras urbanizaciones, de las 11 existentes, pero con restricciones administrativas de características especiales, donde no podrán construirse parques industriales ni gasolineras, para precautelar la sanidad del acuífero. En la zona de La Guardia, cerca de Espejillos, se encuentra la necesidad de proteger esta zona boscosa que todavía no esta impactada, y denominarla Unidad de Conservación de Patrimonio Natural, es así que no autorizarán las licencias ambientales en el lugar.

50 Años

aproximadamente es la edad del reservorio de agua en el Urubó.

Allison Cuéllar R. eldía@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo