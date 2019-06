Alianza estratégica: Ortiz suma a las juntas vecinales alteñas

Las Juntas Vecinales, la “Alianza por la Democracia”, la Federación de Gremiales del Sector Norte, Mallkus Provinciales, Docentes de la UPEA y Organizaciones Vivas de la ciudad de El Alto se sumaron a la Alianza Bolivia Dice No, la tarde de este lunes en un acto público realizado en la conocida y populosa zona de la 16 de Julio de esa ciudad.

El candidato presidencial por la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, resaltó que sus nuevos aliados, 45 y 46 respectivamente, representan y reflejan la esencia de la pujanza de la ciudad de El Alto y de las provincias paceñas, a la cual es necesario devolver su matriz económica con la creación de un parque industrial que impulse la industria nacional.

“Tenemos que trabajar juntos para que El Alto sea ese gran polo industrial de Bolivia. Siempre que he venido a El Alto me he comprometido, y quiero comprometerme también delante de ustedes, de que una de las primeras cosas que vamos a hacer aquí en El Alto es un gran parque industrial para que vuelvan esas industrias para que hayan buenos trabajos, para que hayan

El candidato por Bolivia Dice No resaltó que es importante trabajo y alianza entre todos los sectores nacionales para hacer realidad las demandas de cambio, progreso y prosperidad.

Una de las propuestas del dirigente político del Conamaq – Orgánico, David Crispín, es la creación de la CAINCA (Cámara de Industria y Comercio del Altiplano), similar a la CAINCO (Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz), que fue muy bien recibido por Ortiz, quien se comprometió a impulsar la idea.

Esos pedidos y propuestas solo se van a conseguir haciendo respetar el voto de los bolivianos y con un gobierno nuevo, con gente nueva, porque la gente del pasado jamás va a hacer un gobierno nuevo, con propuestas nuevas, resaltó Ortiz respecto a su programa de renovación política.

“Ustedes han visto que nosotros no faltamos el respeto a nadie, nosotros no agredimos a nadie, pero nosotros no nos dejamos con nadie tampoco. Siempre firmes, siempre íntegros… el voto es sagrado y no nos vamos a dejar burlar el voto ni con Evo Morales, ni con (Luis) Almagro ni por nadie que venga a Bolivia a decir que el 21F no vale; claro que vale, el 21F está en nuestros corazones”, sentenció Ortiz.