Almagro: Si la opinión pública se me da la vuelta por el tema reelección en Bolivia, lo asumo

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseveró que no le preocupa su reelección en el cargo y que, si la opinión pública se le “da vuelta” por temas como el de Bolivia, él lo asumirá.

“Yo no me llamo Luis reelección, yo me llamo Luis Almagro”, sostuvo en entrevista con CNN.

Almagro fue duramente criticado por la oposición boliviana, después de que en su visita a Bolivia declaró que impedir la reelección a Evo Morales sería discriminatorio, cuando otros presidentes lo hicieron con el mismo argumento de que es un derecho humano.

La oposición denunció que el uruguayo había tomado esa posición para buscar el voto de Bolivia en procura por su reelección al frente de la OEA, lo cual ya fue negado con anterioridad por el uruguayo.

El Secretario General dijo a CNN que en la campaña para las elecciones en la OEA quiere mirarse al espejo y mantener el respeto por su posicionamiento político.

“Si mañana toda la opinión pública se me da vuelta por el tema Bolivia, por el tema Canadá, por el tema Venezuela, por el tema Nicaragua por cualquiera de los temas, definitivamente lo asumo porque es mi responsabilidad”, manifestó.

En la entrevista, Almagro volvió a reiterar que la reelección no es un derecho humano, pero no tiene un instrumento legal de la OEA que le permita oponerse al dictamen del Tribunal Constitucional boliviano.

Recalcó que su posición es “institucional”. Mencionó que Bolivia es el cuarto caso en que un país alega el derecho humano para respaldar la reelección.

Dijo que ha hecho “esfuerzos grandes” contra la reelección, con la solicitud de opinión a la Comisión de Venecia y haber enviado el dictamen a los estados de la OEA, además de la Comisión y la Corte de Derechos Humanos, pero no obtuvo una respuesta de esas entidades.

Ve “muy difícil” que Corte-IDH se pronuncie sobre Evo

Un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) es una de las alternativas que la oposición boliviana busca para evitar la repostulación de Evo Morales, sin embargo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que es “muy difícil” que el dicho órgano se pronuncie.

La oposición boliviana gestiona a través de Brasil y Colombia, garantes de la Constitución de 2009, que se eleve una opinión consultiva a la Corte, con el objetivo de determinar si la reelección es un derecho humano amparado en la Convención Americana de Derechos Humanos, como considera el Tribunal Constitucional de Bolivia.

Almagro manifestó que habría sido bueno que la Corte-IDH se pronuncie al mismo tiempo que la Comisión de Venecia, que en 2018 señaló que la reelección no es un derecho humano.

Sin embargo, el Secretario General señaló que ahora, poniendo “nombre y apellido” a una consulta ante la Corte-IDH, es más difícil que haya un pronunciamiento de esa entidad.

“Hoy la Corte, sobre el caso específico de Evo Morales, es muy difícil que se pronuncie”, afirmó.

No se puede comparar Bolivia y Venezuela

Almagro sostuvo que no se puede comparar los casos de Bolivia y Venezuela, porque la OEA ha observado todos los procesos electorales en el Estado Plurinacional, pero por el contrario no se le permite hacer lo mismo desde 2007 en Venezuela.

Acotó que la OEA ha declarado que en Venezuela hubo una ruptura del orden constitucional y desconoció la legitimidad de la reelección de Nicolás Maduro, pero respecto a Bolivia no existe ese tipo de pronunciamientos.

Señaló que para en las elecciones de octubre la OEA realizará su trabajo de observación electoral y que Bolivia “tiene la posibilidad de decir ‘no’, de nuevo”.

Erbol / La Paz