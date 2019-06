Aprehenden a dirigente de Adepcoca por supuestas agresiones a exdirector de Digcoin

LA PAZ | ANF

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió anoche al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), Eleuterio Crispín Mamani Quispe, a causa de una denuncia por agresiones contra el exdirector de Dirección de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca (Digcoin), Martín Cerrudo.

«Soy un ciudadano boliviano y no un criminal y desconocía el mandamiento de aprehensión y no me han dejado cumplir lo que el juez ha determinado (…) Hemos presentando los cuatro garantes que nos ha pedido el juez y un domicilio para que se pueda cumplir mi detención domiciliaria», explicó Mamani mientras, era conducido a las celdas de policiales, de acuerdo con un reporte de Cadena A.

La aprehensión se realizó en la calle Jenaro Sanjinés. Al momento de ejecutar la orden, la esposa de Mamani, quien está embarazada de dos meses, se desmayó en dos oportunidades.

La anterior semana, Mamani y Magno Maraza, otro dirigente, fueron aprehendidos y llevados a las celdas de la FELCC, durante la vigilia que la dirigencia comenzó en las puertas de Viceministerio de la Coca en espera de alguna respuesta del Gobierno por realizar, supuestos destrozos en vía pública.

La Fiscalía imputó al Mamani por los delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, resistencia a la autoridad e instigación pública a delinquir y en audiencia pidió para el sindicado la detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Sin embargo, la autoridad judicial dispuso las medidas sustitutivas para el imputado. El Ministerio Público apeló esa decisión judicial.

Sin embargo, por lo que entendió Mamani esta nueva aprehensión se debe a otra demanda que pesa en su contra, por supuestas agresiones a Cerrudo

Desde el mes pasado, Adepcoca exige que paren los abusos en el punto de control de La Rinconada por parte de la Digcoin, que no deja pasar coca a los productores contrarios al Gobierno del MAS y no respeta los documentos de esta organización, para la comercialización de la hoja. Además pide la liberación del dirigente cocalero de Yungas de La Paz Franclin Gutiérrez.