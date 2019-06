Bird presenta su bicicleta eléctrica para dos

Con un asiento acolchado para dos, Bird Cruiser se acaba de presentar como la solución para ir por la ciudad con compañía.

Se trata de una bicicleta con llantas de 20 pulgadas y suspensión total, con impulso eléctrico y una aceleración instantánea, pero solo estará disponible dentro de un par de meses.

Sin muchos detalles en su web cruiser.bird.co, la empresa de transporte compartido quiere añadir este ciclomotor eléctrico a su flota, ofreciendo la opción de usarlo como bicicleta con asistencia al pedaleo o como moto, ya que podremos ir sin pedalear nada.

El vehículo usará una batería de 52 V que durará hasta más de 60 km por cada carga. Cuenta con frenos de disco, un asiento acolchado y una pantalla LCD que mostrará información sobre la velocidad y la batería restante.

No estará disponible para venta, solo la tendremos como vehículo compartido, pero no se sabe cuánto costará el minuto ni en qué ciudades lo tendremos. Tampoco sabemos la velocidad máxima, pero podemos imaginar que no pasará de los 50 km/h.

En mayo lanzó un scooter personalizado completamente nuevo, mucho más duradero que los que usaba anteriormente, vehículo que planea vender por unos 1.300 dólares, por lo que es posible que en algún momento ponga a la venta también el nuevo Bird.

Fuente: https://wwwhatsnew.com