Bolivianos en el exterior sin datos claros para registrarse

Empadronamiento masivo.

Los consulados móviles tienen el objetivo de generar la renovación de documentos de los residentes bolivianos, pero no están a cargo del empadronamiento, dijo el Ministro de Relaciones Exteriores.

EMPADRONAMIENTO EN MATANZA, ARGENTINA.

Los ciudadanos bolivianos en el exterior, sobre todo en Argentina e Italia, solicitaron mayor información sobre los puntos de registro para el empadronamiento masivo, ya que los puntos permanentes son pocos o lejanos, informaron a través de las redes sociales.

“Por qué no vienen a la zona de Merlo que está junto al paso del Rey Moreno, hay harta gente y no alcanza el tiempo para acudir a Matanza, algunos dicen que queda cerca por donde estamos pero no es cierto, llamamos y no nos contestan”, asiente un mensaje en el Facebook del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) de una ciudadana de nombre Willma Quispe.

Sin embargo, según una declaración de la representante del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Maritza Flores al portal boliviano-argentino Infodiez, indicó que se instalaron 43 puntos de empadronamiento masivo en las provincias de La Matanza, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Olimpo y Villa Albertino, situados en el cono urbano y rural de Buenos Aires.

En el caso de Italia, solo para la ciudad de Bérgamo hay información pero en el caso de Milano ni la cónsul conoce sobre un cronograma o fecha de inicio, advirtió la ciudadana Carolina Delgadillo mediante su red social, Facebook, mostró, a través de su cámara del teléfono celular, que las oficinas del consulado se encontraban cerradas, el sábado primero de junio.

La inexistencia de información es clara, dijo otro boliviano en Italia, Diego Colque, porque no saben si llegarán a Génova el empadronamiento y menos los horarios en que atenderán en el consulado o embajadas, tanto de Milano o Bérgamo.

“Las distancias son largas y los bolivianos trabajamos en lugares lejanos, trasladarnos hasta el consulado significa media jornada y en la tarde podríamos inscribirnos, pero no sabemos el horario”, indicó Colque.

Pero según la página de Facebook de “Bolivianos en Italia”, indica que el horario de atención para empadronarse en los consulados de Bérgamo y Milano son de horas 08.30 a 12.00 del mediodía, de lunes a viernes, lo que hace deducir que esos ciudadanos que se trasladen de lugares lejanos al consulado no alcanzarán a empadronarse.

Asimismo, EL DIARIO revisó si existe información sobre el empadronamiento masivo en el exterior pero ni en la página web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y menos en la del Servicio de Registro Cívico (Serecí) se encontró, la única información actualizada es la del Facebook del OEP, Argentina.

CANCILLERÍA

Por la coordinación entre el OEP y el Ministerio de Relaciones Exteriores, EL DIARIO consultó al ministro Diego Pary, sobre el proceso del empadronamiento masivo en el exterior y si los consulados móviles harán la tarea de registrar a los residentes, el funcionario explicó que lo único que hace la Cancillería es apoyar en la logística y los espacios necesarios a los funcionarios designados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sobre los consulados móviles, Pary afirmó que éstos sólo trabajan en facilitarles a los residentes bolivianos en la renovación de certificados, cédulas, pasaportes y otros; pero no están atendiendo el empadronamiento masivo, sin embargo, si los empadronadores lo requieren deben solicitar a la embajada o consulado correspondiente, puntualizó.

El Diario / La Paz