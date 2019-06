Complemento económico de policías está en riesgo

Mediante Resolución 004/2109 emitida por GG JJ OO y VV de la Policía Boliviana piden seguridades para la continuidad de su pago y su incremento.

El Director Nacional de Fiscalización y Recaudaciones, coronel Rolando M. Aguilar, mediante nota remitirá a la GG JJ OO y VV anunció reunión para el martes próximo

La organización de Generales, Jefes, Oficiales y Viudas (GG JJ OO y VV) de la Policía Boliviana denunció que el pago del Complemento Económico para el sector pasivo enfrenta un serio riesgo, por lo que solicitaron al Comandante General de la Policía, general Vladimir Calderón, información al respecto y censuraron al Director Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR) coronel Rolando M. Aguilar T., de quien piden su remoción. El Director de esa repartición anunció que se reunirán el 4 de junio próximo.

“En asamblea general extraordinaria del Centro Matriz de Generales, Jefes Oficiales y Viudas del Servicio Pasivo de la Policía Boliviana , comprendiendo que es de elevada importancia continuar las acciones que permitan la generación del incremento de ingresos económicos para mejorar las recaudaciones en beneficio de la Policía Boliviana y del sector pasivo policial para el pago del Complemento Económico a través de la Mueserpol (Mutual de Servicios Policiales y evitar el riesgo que afecte a la continuidad del pago” señala una parre de la Resolución emitida por este sector policial.

Asimismo, censuran la gestión del director Nacional de Fiscalización y Recaudaciones por no realizar acciones orientadas a generar el incremento de sus ingresos y no cumplir con las actividades no proyectadas para la gestión 2019.

El documento emitido por los GG JJ OO y VV de la Policía plantea al Comando General la necesidad de garantizar la eficiente administración y ejecución de las estrategias efectivas, por lo que piden el relevo del coronel Rolando Aguilar, Director Nacional en funciones.

A decir de los oficiales pasivos, transcurridos cinco meses de la gestión 2019, la DNFR “… no demuestra acciones efectivas, más al contrario no ejerce la supervisión a sus unidades dependientes, la División de Proyectos y el Departamento Nacional Financiero.

Mediante nota, del pasado 28 de mayo, remitida al Comandante General, Vladimir Calderón, los policías pasivos y viudas de policías piden ser atendidos en su preocupación tomando en cuenta que las reiteradas peticiones de información efectuadas a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control de Recaudaciones no merecieron respuesta.

Entretanto, mediante nota del 31 de mayo remitida al presidente del Centro Matriz GG JJ OO y VV de la Policía, el coronel Rolando Aguilar señaló como fecha de reunión este martes 4 de junio a fin abordar este u otros aspectos de preocupación del sector pasivo, así como la socialización de las funciones de la DNFR.

“… solicito a su autoridad reunirnos el día martes 4 de junio del presente año (…) para poder socializar este tema institucional conjuntamente con personal técnico-jurídico de mi despacho” señala la nota.

Fuente: eldiario.net