Concejo de La Paz se empantana y Chacón tiene el “voto de oro” para elegir al Presidente

“Mi voto es en contra de Pedro Susz”. Ese fue el dictamen de Isabel Colque, concejala suplente de Fabián Siñani de Sol.bo, quien -después de ser habilitada como titular- actuó, ayer, en la línea que siguió la bancada del MAS.

El voto de la concejala generó un empate en la sesión en la que se debía elegir a la directiva del Concejo Municipal de La Paz, para la gestión 2019-2020, debido a que por segundo día consecutivo la concejala Cecilia Chacón (Sol.bo) no se presentó.

Ante ese panorama, Chacón surge como la concejala del “voto de oro”, puesto que en sus manos está ratificar a su colega Susz como presidente del Concejo, o elegir a otra autoridad edil.

En la sesión que se instaló ayer participaron sólo 10 concejales. La bancada mayoritaria de Sol.bo planteó ratificar en la presidencia a Susz. No obstante, en la votación, los concejales del MAS, Jorge Silva, Mavel Machicado, Betty Gutiérrez y Mario Condori -además de Isabel Colque, de Sol.bo- rechazaron la propuesta.

En criterio de Colque, “urge un cambio” en la presidencia del Concejo. “Susz ha manejado mucho tiempo y debería de ser reemplazado por otra persona… Sólo estoy pidiendo que haya un nuevo o nueva presidenta”, expresó.

Asimismo, Colque señaló, en alusión a Chacón, que en la toma de decisiones de bancada, “tienen que estar presentes todos” los concejales. “Estoy pidiendo que esté la concejala Cecilia Chacón porque somos siete concejales de Sol.bo”, dijo.

Página Siete llamó en reiteradas oportunidades a Chacón para conocer la postura que asumirá en la votación de esta jornada, pero no se tuvo respuesta.

El personal de apoyo de la concejala informó que Chacón les instruyó que realicen un inventario de todos los activos y documentos de su oficina. “Nosotros estamos cumpliendo con esa tarea, tal vez nos vayamos a otra oficina”, comentó uno de sus colaboradores.

La bancada del MAS apuesta por Chacón o Colque para presidir el Concejo. En ese marco, los masistas “barajan” al menos dos escenarios para quitar a Sol.bo la presidencia de esa instancia.

El primer escenario: los cuatro concejales del MAS y Colque votan por Chacón. A esos cinco respaldos se sumaría el de la propia Chacón, quien tendría el “voto de oro” y puede apostar por su postulación. Esa situación permitiría al MAS prevalecer con seis votos, frente a Sol.bo, que se quedaría con cinco.

El segundo escenario: los cuatro concejales del MAS votan por Colque. Ella también puede apostar por su propia candidatura. En total, sumarían cinco votos. En esa circunstancia, Chacón también tendría el “voto de oro” y definiría la presidencia.

Chacón, en una anterior oportunidad, aseguró que su retorno al MAS “no es una opción”. “Yo no me he pasado al MAS, no lo voy a hacer, sigo siendo parte de Sol.bo. No pienso renunciar, pero tampoco voy a dejar de hacer mis observaciones”, afirmó.

Consultada sobre “¿cómo está votando ahora, junto a Sol.bo?”, la autoridad edil respondió: “Como siempre, yo siempre he votado de acuerdo a mis principios y mis convicciones”.

No obstante, en el MAS temen que Chacón “negocie” para votar por Susz o para conseguir el respaldo de Sol.bo para asumir la presidencia del Concejo.

La concejala Andrea Cornejo afirmó que “urge conformar” la directiva y espera que sus colegas Colque y Chacón se presenten a la reunión de bancada de Sol.bo. “Ayer no vinieron, espero que estén en la reunión de bancada”, manifestó.

Luego del empantanamiento y en un nuevo intento para elegir al nuevo directorio del Concejo, Susz convocó para este jueves a una nueva sesión, a las 9:00.

Revilla: “La Paz está frente a una conspiración”

El alcalde Luis Revilla dijo que La Paz está ante “una conspiración” del MAS, por lo que pidió a los concejales de Sol.bo que actúen bajo el mandato de sus electores y “no hagan acuerdos” con el masismo.

“Quien votó mayoritariamente por Sol.bo es porque votó en contra del MAS. Esos concejales de Sol.bo no están aquí para hacer ningún tipo de acuerdo con el MAS, ese es el mandato que tienen. Espero que los concejales reflexionen”, afirmó Revilla después de que ayer fracasó por segunda vez la elección del nuevo directorio del Concejo.

Revilla aseguró que de acuerdo con la nueva Ley de Organizaciones Políticas, las autoridades electas deben seguir la línea del frente por el cual fueron elegidos.

Sobre la ausencia de la concejala Cecilia Chacón de Sol.bo en las sesiones, el Alcalde manifestó que todos tienen la obligación de asistir para cumplir el mandato de los electores.

