Descartan que matanza de puercos de tropa sea en Beni

Sería en Santa Cruz, según el Sedag

Por Radio Patujú

El director del Servicio Departamental Agropecuario (Sedag) de Beni, Julio Galarza, aseguró que el video que circula en las redes sociales en la que se ve la caza indiscriminada de puercos de tropa, corresponde al departamento de Santa Cruz y, por lo que la investigación corresponde a las autoridades de esa región, reportó radio Patujú de la Red ERBOL.

“Hay unos videos que circulan que ustedes ven que están matando puerco de tropa, pero esos videos no son del Beni, no son de Camiaco, son de Santa Cruz y son de años anteriores (…) ya llegamos a la investigación, no son videos de que se hayan desarrollado en el Beni, eso para descartar la matanza de manera abusiva de esta gente inescrupulosa que atenta contra la fauna silvestre que tiene pena de cárcel de acuerdo a la ley”, dijo.

Galarza aseguró que también se investiga una fotografía en la que pescadores exponen gran cantidad de pescado.

La autoridad dijo que están viendo la forma de aplicar la norma de manera conjunta con otras instituciones para evitar que personas de otros departamentos lleguen al Beni, de vacaciones, donde se aprovechan de sus recursos naturales.

Fuente: erbol.com.bo