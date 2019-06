El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, negó tener relación con personas acusadas de lotear terrenos en la zona alto Potosí, identificó a Policarpio Acarapi y un exconcejal a quienes sindica de usar su nombre para cometer irregularidades, Borda presentó una denuncia penal ante Ministerio Público de Potosí por difamación calumnias e injurias.

“Presenté un proceso penal por las acusaciones sin fundamento, radica en el Tribunal de Sentencia número 2 de la ciudad de Potosí, ni en pelea de gallos lo conozco, no tengo nada que ver, nunca me he reunido ni promocionado este tipo de circunstancias”, expresó Borda a Radio Fides.

Vecinos de la zona de alto Potosí, Canterias cerca al aeropuerto de karachipampa, acusan al presidente de la Cámara de Diputados Víctor Borda y al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Edwin Aguayo, de enviar a sus simpatizantes a desalojarlos de sus propiedades, denuncian ser amedrentados, varias familias tomaron la decisión de alquilar un cuarto para vivir por temor a quedarse en el lugar.

Fuente: https://www.radiofides.com