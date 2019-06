El minúsculo móvil de Palm ya a la venta libre por 350 dólares

El año pasado os hablamos del móvil que había lanzado Palm, un dispositivo minúsculo que, además de solo venderse en Estados Unidos, no tenía versión libre para usarse en cualquier operadora.

Con el objetivo de transformarse en un segundo teléfono para aquellos momentos en los que no necesitamos tanta pantalla, Palm apuesta por portabilidad, con un tamaño de 3,3 pulgadas, batería de 800 mAh (dicen que aguanta todo el día), 3 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento y cámara trasera de 12 megapíxeles, ideal para salir del paso, pero sin bajar del precio de un móvil de gama media.

Palm comenzó con exclusiva de Verizon, de forma que si no teníamos cuenta en esta compañía, no podríamos usarlo. En abril ampliaron a US Mobile, y hoy lo hacen completamente desbloqueado, por lo que funcionará con las SIM de AT&T, Verizon, T-Mobile y MetroPCS, de momento sin previsión para salir del país.

Con un precio que parece muy alto para un teléfono secundón, no se han anunciado cifras de venta, pero intentan cautivar al cliente con una funda de cuero de 30 dólares con cuello y cordones para la muñeca. Se inicia el envío en seis a ocho semanas, pero ya se pueden hacer pedidos desde su web.

La idea no parece mala, hasta que salimos a la calle con dos bultos en el bolsillo, uno para el móvil principal sin el cual no hay Pokémons, y otro para el secundario de Palm, al que tenemos que sacar porque para algo lo hemos comprado.

