El papa Francisco sobre Noa: «la eutanasia y suicidio asistido son una derrota para todos»

El papa Francisco en la plaza de San Pedro en el Vaticano. (EFE)

«La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza», se lee en un tuit de la cuenta de Francisco.

No está claro cómo murió la joven, si utilizó algún tipo de medicamento, dejó de alimentarse o logró que se le aplicase la eutanasia en un centro autorizado en Holanda. Pero, según relató su hermana, falleció en compañía de su familia y seres queridos.

Sobre este caso también se había expresado en Twitter la Pontificia Academia para la Vida que calificó la muerte de la joven como «una gran perdida para cualquier sociedad civil y para la humanidad». «Tenemos que reafirmar siempre las razones positivas para la vida», añadió la institución vaticana.

La joven, que era conocida en Holanda por una autobiografía titulada ‘Ganar o aprender’ en la que contaba cómo fue víctima de abusos sexuales y agresiones cuando era más pequeña, se despidió de sus seguidores en la red social Instagram anunciando que había decidido poner fin a su vida.

«No me voy a andar con rodeos: voy a estar muerta como mucho en diez días. Tras años de lucha, mi lucha ha terminado. Por fin voy a ser liberada de mi sufrimiento porque es insoportable. No me intentéis convencer de que esto no es bueno. Es una decisión bien considerada y definitiva», escribió en su mensaje de despedida.

Según relató, había «dejado de comer y beber durante un tiempo» y subrayó que estaba «todavía respirando pero sin estar viva», lo que la llevó «después de muchas conversaciones y revisiones» a cometer supuestamente un suicidio asistido.