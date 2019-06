Ernesto Suárez sobre Mayerling Castedo: «Ella no era cualquier persona, era una alta funcionaria del MAS»

ANF.- El exprefecto del departamento del Beni, Ernesto Suárez, pidió a las autoridades que tomen con más seriedad el caso de la exfuncionaria de la gobernación beniana, Mayerling Castedo, detenida por acusaciones de narcotráfico, ya que llegó a ocupar puestos de poder importantes y tenía vínculos directos con altas esferas del oficialismo.

«Ella (Mayerling) era una alta dirigente del MAS, y que no venga el ministro de Gobierno (Carlos Romero) a decir que una foto no implica en nada; ella no era cualquier persona, era una secretaria departamental de la gobernación», apuntó.

La exautoridad remarcó que el Beni es un departamento pequeño y «sabemos quién es quién y a que se dedica, y llama poderosamente la atención que no se haya tenido el conocimiento a nivel nacional de las actividades que realizaba» Mayerling Castedo.

El Gobierno aseguró el martes que desarticuló el clan narco «Candia Castedo», que operaba en la provincia Moxos, en el departamento del Beni. En este clan está involucrada Mayerling Castedo Molina, militante del partido de gobierno y exsecretaria de Desarrollo Humano del gobernador Alex Ferrier (MAS).

El hecho se destapó tras la incautación de una avioneta con 302 kilos de droga en la provincia de San Pedro, en Paraguay, donde fue aprehendido un piloto boliviano, sobrino de Castedo.

Suárez afirmó que estas denuncias de narcotráfico salen a la luz solo porque la investigación surge en otros países como en Paraguay, en este caso; en Brasil, como en el caso Montenegro; y Panamá y Estados Unidos en el caso Sanabria, que involucró a un general antidroga de la policía.

Tras la detención de Castedo, circuló en las redes sociales diferentes fotografías en la que se la ve junto a varias autoridades como el gobernador del Beni, Alex Ferrier, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el presidente Evo Morales.

EL DEBER