«Estilo Rosario Murillo»: cómo la esposa de Daniel Ortega impuso el insulto y la ira en el discurso oficial de Nicaragua

Los epítetos, dice Núñez, «son el reflejo de la falta de control de sus emociones cuando la contradicen, cuando la retan, cuando las cosas no le salen como piensa. Su centralización excesiva proviene de una enorme necesidad de controlar todo, lo que indica que es profundamente autoritaria y a la vez carga con un grado de inmadurez emocional que la vuelve irascible. Endilga epítetos u ofensas como un mecanismo de expresión de ira, que no tuviesen mayor importancia si no fuese porque ella controla las fuerzas represivas del país».