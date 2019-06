Estudio advierte que las mujeres que duermen con la luz o la televisión prendidas corren el riesgo de ganar peso

Imagen ilustrativa.

«La exposición a la luz artificial en la noche puede alterar las hormonas y otros procesos biológicos», explica una de las autoras de la investigación.

Un grupo de especialistas de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU. ha realizado un estudio que asocia el dormir con la luz o la televisión prendidas con el riesgo de ganar peso o sufrir obesidad en las mujeres.

Según detalla un comunicado, el equipo utilizó para su trabajo los datos de un cuestionario realizado a 43.722 mujeres de entre 35 y 74 años de edad. Las participantes, que no tenían antecedentes de cáncer o enfermedades cardiovasculares, no eran trabajadoras por turnos y no estaban embarazadas cuando comenzó el estudio, tuvieron que responder si dormían sin ningún tipo de luz, con un poco de luz nocturna, con luz afuera de la habitación o con una luz o la televisión encendidas en la misma habitación.

Analizando datos como peso, altura, circunferencia de la cintura y cadera e índice de masa corporal, los científicos estudiaron los casos de obesidad y aumento de peso experimentado por mujeres expuestas a luz artificial durante la noche en comparación con las que afirmaban dormir en entornos oscuros.

Los resultados del trabajo demostraron que mientras que una pequeña luz nocturna no se asociaba con un aumento de peso, las mujeres que dormían con la luz o la televisión encendidas en la habitación tenían un 17 % más de probabilidades de ganar 5 kilos en el transcurso de cinco años.

«Los humanos están genéticamente adaptados a un entorno natural que consiste en luz solar durante el día y la oscuridad durante la noche», comentó una de las autoras de la investigación, Chandra Jackson, que agregó que «la exposición a la luz artificial en la noche puede alterar las hormonas y otros procesos biológicos, aumentando el riesgo de problemas de salud como la obesidad».

Fuente: actualidad.rt.com