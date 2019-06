Exalcalde Patana «toma decisiones» dentro de la posta del penal de San Pedro

De acuerdo con la información recolectada por ANF, Patana decide sobre la repartición de las celdas dentro de la Posta, sección conocida como “privilegiada”.

La Paz, 7 de junio (ANF).- El exalcalde del municipio de El Alto, Edgar Patana (MAS), quien cumple detención preventiva en la cárcel de San Pedro, «toma decisiones» sobre la nueva construcción de celdas dentro del sector de la Posta, informaron a ANF fuentes vinculadas con este recinto carcelario.

De acuerdo con la información recolectada, Patana decide sobre la repartición de las celdas dentro de la Posta, sección conocida como "privilegiada", debido a que los privados de libertad allí cuentan con espacios exclusivos para cumplir su pena, a diferencia de otras secciones como Población.

Incluso dijeron que Patana, en su rol de «jefe» de un grupo de poder, en muchas ocasiones expulsó a los reos de sus celdas para delegar las mismas a otras personas o construir nuevos ambientes.

Por su parte, el abogado de Patana, Franz Zabaleta, negó que su defendido sea líder de un grupo de poder o que venda celdas. Insistió que no es propietario de celdas, pero admitió la existencia de una organización al interior.

“El centro penitenciario no es propiedad de ningún detenido preventivo, por lo tanto, si no es propietario de espacios no puede ser vendido, lo que se hace es una organización que tienen al interior, en razón de la cooperación entre régimen penitenciario y la organización que tiene con los detenidos preventivos”, aseguró Zabaleta, según un reporte de radio Fides.

El abogado admitió que se debe investigar las acusaciones, pero dijo que las denuncias deberían ser respaldadas por documentos.

“Ahora si hay ventas, en materia civil se entiende una transferencia documental, con un recibo o factura, algo que determine esas supuestas ventas (lo que) debe ser investigado», dijo.

Asimismo, aseguró que Patana no es delegado de los privados de libertad, tal como aseguró el diputado Amilcar Barral, ahora con detención domiciliario tras ser denunciado por el delito de extorsión a presos del penal. Sin embargo, fuentes del penal informaron que es miembro del comité electoral en la Posta, y que ese cargo le brinda posibilidades de tomar decisiones dentro.

Por otro lado, el director nacional de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, manifestó que en este centro penitenciario no solo se denunció a Patana sino a otros grupos de poder.

“No es el señor Patana únicamente el centro de atención de todas las denuncias, hay otros privados de libertad que son objeto de denuncias que (las) hicieron llegar a Régimen Penitenciario”, dijo la autoridad, según el diario Página Siete.

Hace algunas semanas, el diputado opositor de Unidad Demócrata (UD) Amilcar Barral acusó a Patana de vender celdas. Tras esa acusación, el exacalde denunció al asambleísta por extorsión a los presos de San Pedro, por lo que este fue imputado por el delito de extorsión y le dieron detención domiciliaria.

