Gobernación señala que la ABC invierte menos del 2% en proyectos para Tarija

Diversas autoridades y representaciones tarijeñas exigen al Gobierno Nacional que se haga cargo del mantenimiento, como de sus competencias que se encuentran reglamentadas y legisladas, tal es el caso del presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, quien conminó al nivel central de Gobierno cumplir con sus obligaciones y competencias.

“Con una inversión de tan solo el 1,9% de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el departamento de Tarija ocupa el último peldaño en inversión económica ya sea en proyectos de construcción, conservación y rehabilitación de carreteras que son parte de la Red Vial Fundamental”, señaló Ramos.

Asimismo, Ramos sostuvo que se asumirá en las próximas horas una posición radical en cuanto a este tema, dado que cree que el departamento de Tarija no puede tener un trato diferente con relación al resto del país. ”El Gobierno no puede seguir burlándose año tras año, reunión tras reunión y no cumplir con sus obligaciones”, dijo.

Entretanto, el secretario de Gobernabilidad de la Gobernación, Richard Flores, fue enfático a la hora de afirmar la inversión que viene sosteniendo el Gobierno Departamental en la construcción de la carretera al Chaco, en donde esta institución invirtió el 70% en toda esta carretera, lo que representa alrededor de 1.600 millones de bolivianos, cuando al Gobierno nacional le correspondía invertir el 70% y el departamento solamente el 30%.

“Nosotros hemos invertido en caminos alrededor de 1.600 millones de bolivianos y hemos hecho conocer de ese monto que el 70% le correspondería haber invertido al Gobierno Nacional y solamente el 30%. Sin embargo no se hizo así, también hacíamos una comparación del total de presupuesto que invierte la ABC en Bolivia solamente el 1.8% es el ABC invierte en Tarija. Nosotros hacíamos la propuesta de que la ABC coloque el 70%, nosotros el 30% para devolverle la viabilidad a la carretera”,manifestó Flores.

El Gobierno Nacional adeuda al departamento de Tarija una suma que supera los 1.600 millones de bolivianos por la construcción de la ruta al Chaco solo en porcentaje de competencia que recae en el nivel central de gobierno en la construcción de tramos de la Red Vial Fundamental.

Según un balance general de inversión que realizó la Gobernación en cuanto a la construcción de varios tramos de la red fundamental muestra que dentro de la construcción de la ruta al Chaco que cuenta con una inversión de 2.526 millones de bolivianos, de los cuales el 70% de competencia nacional los ejecutó el mismo Gobierno Departamental, los mismos que se convierten en una suma que supera los Bs. 1.600 millones y tanto el Transporte tarijeño como la Gobernación exigen que se cumpla lo que establece la ley en cuanto a competencias y se devuelva estos recursos.

“Nosotros le hacíamos presidente de la ABC de que en el resto del país están invirtiendo el 100% de la construcción de las carreteras tal es el caso de Cochabamba, La Paz, Beni, etc, que a nosotros nos alegra que se estén invirtiendo en otros departamentos pero la observación es porque a Tarija darle un trato diferente, porque a Tarija no tratarla como se trata al resto del país”, aseveró Flores.

Lo cuestionable se da a su vez luego de que el ahora ex presidente de la ABC, Luis Sánchez-Gómez informaba meses atrás que se tenía programado invertir 7.419 millones de bolivianos para encarar los trabajos de en infraestructura vial en la presente gestión del año 2019, números que fueron revelados durante la Rendición Pública que se realizó a mediados del mes de marzo de este año.

Del monto total de inversión, 5.040,58 millones de bolivianos se dijo que estarían destinados al rubro de construcción y desarrollo de la Red Vial Fundamental; para conservación del patrimonio vial 1.409,03 millones; en gasto corriente Bs. 457,47 millones; microempresas de conservación vial Bs. 137,10 millones y en estudios de pre inversión 17,25 millones, todos estos montos expresado en bolivianos.

Sánchez – Gómez manifestaba según su lógica que la inversión en carreteras tuvo un crecimiento ascendente y la entidad debe responder con trabajo y responsabilidad. Según la entidad carretera la participación de la inversión de carreteras, sobre todo en la Red Vial Fundamental tiene una importante participación en la inversión pública total, con un 19% que está siendo encarada por la ABC.

Ante estas situaciones, las diferentes autoridades les llama poderosamente la atención, dado que no solo la ABC trata de evadir sus responsabilidades y obligaciones, sino a la vez se deslinda de las mismas y no ejecuta proyectos en base a la igualdad o necesidad de cada departamento.

