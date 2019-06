Gobernador Urquizu no responde a diputado porque no le “da la gana”

“No respondo porque no me da la gana”. Así el gobernador de Chuquisaca, Esteben Urquizu, evitó dar explicaciones sobre un cuestionamiento que le hizo el diputado opositor Horacio Poppe sobre presuntos socios privados de una subsidiaria de Fancesa.

Poppe aseveró que 20% de la empresa Sermisud, subsidiaria de la cementera chuquisaqueña, corresponde a privados y pidió a Urquizu que revele quiénes son esos socios que se benefician de la venta de materia prima a Fancesa, que es un consorcio estatal propiedad de instituciones del departamento.

Periodistas trasladaron la consulta a Urquizu y éste dijo que no le “da la gana” responder. Un reportero le aclaró que debía responder no a Poppe, sino al pueblo, pero el Gobernador respondió que no está para “entrar al juego político” del diputado.

Urquizu señaló que existen instancias para que Poppe solicite información o presente cualquier denuncia.

El opositor, por su parte, sostuvo que al Gobernador le molesta esa pregunta, porque nunca se aclaró el origen de ese capital privado. “¿A quién están escondiendo?”, preguntó.

Urquizu consideró las palabras de Poppe como “muy fascistas, muy racistas, discriminatorias”.

ERBOL