Hay cinco hábitos que te hacen vivir mucho más, pero uno de ellos es el fundamental

Desde los albores de la humanidad, buscamos el elixir que nos permita ser inmortales. Aunque, claro, esa vida eterna debe ir unida a un estilo saludable, pues nadie querría pasar miles de años en este planeta en unas condiciones deplorables o malas. Esa fuente de la eterna juventud todavía no ha llegado a nuestras manos, pero al menos sabemos qué debemos hacer si queremos pasar nuestros días con una salud de hierro.

Un estudio realizado recientemente en Harvard, publicado en la revista médica ‘Circulation‘, has sugerido cuáles son los comportamientos que debes frenar en seco si deseas tener una vida más larga (podría incrementarse hasta diez años). Desde luego no son muy sorprendentes, pero una y otra vez se demuestra que prescindir de ellos es la forma más efectiva de vivir más tiempo, por lo que no es mala idea recordarlos.

El IMC saludable

Mantener un Índice de Masa Corporal saludable es fundamental para nuestra salud. Es, además, muy fácil de calcular. Se hace a través de la fórmula peso(kg)/talla(m2) y es común tanto para hombres como para mujeres (y solo se aplica en adultos). Si quieres realizarlo, puedes encontrarlo en internet.

La clasificación es la siguiente: por debajo de 18, tienes un peso insuficiente y por encima de 25 sobrepeso de grado I. Lo ideal, por tanto, es encontrarse entre 18,4 y 24,9. Por supuesto, esto está relacionado con los dos puntos siguientes.

Mantener una dieta equilibrada

Hemos hablado del ayuno intermitente, la keto y hasta de las temibles dietas yoyó. Lo cierto es que en España el 30% del total de las muertes que se producen están causadas por enfermedades cardiovasculares. Lo cierto es que, cualquiera que sea el plan que elijas para perder peso, los nutricionistas aseguran que una alimentación variada es ideal para la salud. Existen evidencias de que la dieta mediterránea, por ejemplo, reduce el colesterol malo y es saludable para el corazón.

Mantener los cinco hábitos saludables se asoció con 12 años más de esperanza de vida para los hombres y 14 para las mujeres

¿Cómo empezarla? Según la Fundación Dieta Mediterránea se basa en una o dos raciones por comida, en forma de pan, pasta, arroz, cuscús u otros. Deben ser preferentemente integrales. Las verduras deberían estar tanto en la comida como en la cena, aproximadamente dos raciones en cada toma. La variedad de colores y texturas aporta diversidad de antioxidantes y de sustancias protectoras. Se debe beber también 1,5 o 2 litros de agua y tampoco hay que pasarse con el vino.

Evita el alcohol (en exceso)

A todos nos apetece tomarnos de vez en cuando una cerveza en una terraza (o en casa), o salir, cenar y acabar la noche con una copa pero ¿cómo saber si bebes demasiado? No te descubrimos nada nuevo si decimos que el ingerirlo en exceso puede provocar dependencia. En ocasiones, si no tienes muy claro cuánto bebes pero piensas que deberías controlarlo, es buena idea tomar nota de ello en un calendario para estar verdaderamente seguro. Se habla de consumo moderado cuando se bebe un máximo de 20 unidades a la semana en el hombre y hasta 13 en la mujer.

De lo contrario, puede ser perjudicial de muchas maneras. Desde hipertensión a pancreatitis aguda, pasando por otras enfermedades (derrame cerebral, problemas de corazón), merece la pena apuntar cuánto ingieres.

Haz ejercicio

Somos los reyes en aconsejarte que hagas ejercicio. Sabemos que tienes una vida atareada y que probablemente pasas mucho tiempo frente al ordenador, pero sacar algo de tiempo, aunque sea para andar 30 minutos al día, es posible. Si decides ir al gimnasio lo ideal es que combines ejercicios de fuerza con cardio, pues un error frecuente es el centrarse en demasía en el segundo, pensando que sudar es lo que les hará adelgazar, y descuidar el primero. Lo cierto es que la combinación de ambos es la que realmente te ayudará a bajar peso.

Por último, no fumes

La investigación hizo especial hincapié en este punto. Fumar causa, como ya sabrás, cáncer, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si aún estás pensándotelo y no lo tienes muy claro ahí va una estimación: en España cada vez fuma menos gente. El número ha descendido a un 22%, el menor en los últimos 30 años, según la Encuesta Nacional de Salud 2017 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La cifra anterior, de la encuesta 2011-12, rozaba el 24%. Ya es hora de abandonar el hábito, en pos de encontrar esa fuente de la eterna juventud que te haga sentirte bien durante, todavía, muchos años.

Fuente: elconfidencial.com