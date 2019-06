Inicia segundo tramo del BTR; habrá paradas cada 3 cuadras

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz Sierra inicia hoy el trabajo del segundo tramo de 650 metros del Bus de Tránsito Rápido (BTR). El primer tramo ya está concluido.

El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, informó que a partir de hoy inicia la ejecución del segundo tramo del Bus de Tránsito Rápido (BTR) en el primer anillo, desde la avenida Brasil hasta la calle Charcas. Para todo el primer anillo se contempla paradas cada tres cuadras.

indicó que el cierre será de manera progresiva, es decir, este fin de semana van a iniciar desde la avenida Brasil hasta la avenida Melchor Pinto.

Ribera manifestó que no se ha tenido un cambio de plan y dijo que el tramo dos de acuerdo al cronograma es la avenida Cañoto, pero que en realidad van a intervenir en dos tramos.

Por lo tanto, en la avenida Cañoto inicialmente no van a cerrar vías porque solo van a intervenir primeramente es en la limpieza de todas las boca tormentas, ya que la avenida Cañoto se junta bastante agua en la época de lluvia, por ello el drenaje fluvial requiere una limpieza, de manera que para este trabajo no necesita un cierre permanente de la vía.

“Vamos a estar interviniendo en dos tramos distintos, aprovechando las vacaciones escolares y el flujo escolar desciende entre un 20%y 25% de los vehículos de vía pública”, anunció Ribera.

Es decir, de la misma manera van a ejecutar en las subsiguientes fases, que se tiene previsto realizarse en los primeros días de julio que corresponde la avenida Irala y otro en la Cañoto.

Por su parte indicó que desde las 00:00 de hoy se habilitará el flujo vehicular del tramo del primer anillo. “Mañana (hoy) ya estará habilitada la intersección y el carril interno de la circulación” y de manera progresiva van a liberar cada una de las vías conforme vaya cumpliendo el tiempo desfraguado del hormigón de las otras calles.

Manifestó que se hizo el mayor esfuerzo para avanzar en tiempo récord, trabajaron sin parar en horarios de día y noche, a pesar que tuvieron cuatro días de lluvia.

Asimismo explicó que hay obras complementarias que aún están por terminar en el primer tramo, como ser el vaciado de cordones, el sello de las untas de dilatación y que en una semana más van a trabajar en el tema de la nivelación de las aceras para mejorar la accesibilidad e incorporación de más vegetación, además de las mejoras de las ciclovías, la iluminación y la construcción de las estaciones

Ribera aseguró que estos trabajos complementarios no van a afectar el tráfico y tampoco se necesitará del cierre de vías.

“Hemos vencido el récord de vaciado de 1.4 kilometro de BRT y se ha modificado tres cuatro de la intercesión de las avenidas de la Brasil que estaba articulada con losetas y ahora es pavimento rígido, este tramo tiene 700 metros, es el tramo más largo de la intercesión del BRT”, afirmó el secretario de Movilidad Urbana.

En 40 días se va empezar los trabajos en obras menores que corresponden a la construcción de las estaciones y el mejoramiento de las ciclovías y también se va incorporar mobiliario para acompañar la ciclovía como: bici parqueos, bebederos, infladores públicos entre otros detalles, confirmó Ribera.

Sobre el tiempo del recorrido de todo el primero anillo, si actualmente se lo hacen en una 1 hora, con el BTR ese tiempo se reducirá a 27 minutos.

La distancia de cada parada de BTR estará entre 350 metros que es el más largo y que sería tres cuadras que una persona va tener que recorrer de una parada a otra.

“La normativa dice que se puede caminar hasta cinco cuadras que son 500 metros para acceder a una parad, en el caso del tramo más largo es de 350 metros”.

Fuente: Unitel, El Mundo