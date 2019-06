Juez niega modificar la detención domiciliaria del concejal Fabián Siñani

El concejal Fabián Siñani continuará con detención domiciliaria, ya que este jueves el juez Álan Zárate determinó negarle la modificación de la medida sustitutiva impuesta el pasado 17 de abril por la acusación en su contra por el caso de favorecimiento a la empresa Tersa, en la que trabajaba su esposa Marycruz Medrano.

El fiscal Ronald Chavez informó que el juez que presidió la audiencia de modificación a la detención domiciliaria consideró “que mientras no se resuelva la apelación emitida por el Ministerio Público, el señor Siñani tiene que mantener su detención domiciliaria”.

Al iniciar la semana, Siñani había conseguido una resolución de permiso de trabajo otorgada por el Juzgado Cautelar Primero Anticorrupción, pero luego el Ministerio Público anunció que apelaría la decisión.

Su abogado Álvaro Melgarejo indicó que no existe ningún riesgo procesal, debido a que todos los testigos ya prestaron su declaración informativa. “No hay forma de obstaculizar, todas las personas ya han prestado la declaración”, indicó.

Siñani denunció que existe amedrentamiento por parte del Ministerio Público. Dijo que luego de conseguir el permiso laboral personeros de la Fiscalía fueron a buscarlo hasta la Alcaldía y al Concejo Municipal, cuando él se quedó en su domicilio ante el anuncio de que se apelaría el auto judicial. “Hay un amedrentamiento a mi persona, no me he movido a de mi casa, solo a las audiencias y los biométricos”.

Chavez respondió que dieron cumplimento al control del cumplimiento a las medidas cautelares estipuladas en la resolución del Ministerio Público. “En ese entendido, el Ministerio Público ha emitido estos requerimientos y vemos de que no se habría apersonado (a la Alcaldía), entonces no vemos el acoso”.

Al hallar nuevos datos en diez pruebas testificales que maneja la Fiscalía sobre el caso de favoreciendo a la empresa Tersa, Chavez señaló que existe una notificación para la esposa de Siñani, Maricruz Medrano, para una nueva declaración informativa que tendrá lugar la siguiente semana.

El concejal Siñani guarda la detención domiciliaria desde el pasado 17 de abril acusado de tráfico de influencias en el caso TERSA, que administra el relleno sanitario de Alpacoma.. (06/06/2019)

La Razón Digital / Jaime Soto / La Paz