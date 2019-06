Jürgen Klopp regresa alegría a fans de Liverpool; «han sufrido mucho más que yo»

FOX Sports Digital

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, declaró este sábado no tener «palabras» para definir sus sensaciones después de ganar la UEFA Champions League al Tottenham (2-0).

«Increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada. Hemos ganado, hemos marcado dos goles. Todo para esta gente. No tengo palabras. Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas. Ellos (su afición) han sufrido mucho más que yo».

Fuente: https://www.foxsports.com.ar