Las comisiones, sin cambios; hay críticas a que Cahuana presida Seguridad Ciudadana

Los cuestionamientos los hacen los concejales de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) por las observaciones en el manejo de mercados. La presidenta del legislativo, Angélica Sosa preside dos: Planificación y Ética. Mientras Sanjinez sigue en Salud

Participaron los 11 titulares. La sesión se extendió hasta pasadas las 10:45, con mucha concurrencia. Foto: CONCEJO MUNICIPAL

Leyla Mendieta C.

En una sesión en las instalaciones de Parques y Jardines, los concejales conformaron las comisiones de trabajo para la última gestión. La sesión se realizó casi sin sorpresas, pues en la mayoría, los integrantes fueron ratificados, solo surgieron críticas en contra de que el concejal de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) Jesús Cahuana, presida la comisión de Seguridad Ciudadana, la que trabaja directamente el tema de mercados. Aunque cabe aclarar que en todas las gestiones formó parte de esta área específica, pero en otros cargos.

Casi como mecánicamente, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, solicitó primero votación por los integrantes de la Comisión de Planificación, la mayoría recibió más de 10 votos para ser ratificados.

La conformación de las comisiones restantes se eligió casi sin ninguna divergencia. Aunque fue llamativo que Rosario Schamisseddine, (UCS), intentó, sin éxito, formar parte de cinco, en cada uno de sus intentos solo recibió dos votos de apoyo.

En la sesión, solo por unos minutos la calma se perdió, comenzaron los bullicios, coros y silbidos de decenas de presentes, luego de que declinó a la presidencia de la Comisión de Defensa Ciudadana, Frank Sucre e intervino el concejal de UCS, Johnny Fernández, para solicitar se cumpla el reglamento y la Comisión de Seguridad sea presidida por un concejal de Santa Cruz Para Todos (SPT).

Acto seguido, Cahuana pidió la palabra, comenzó diciendo, “quiero continuar haciendo el trabajo que se ha visto y se ha hecho. No tengo por qué ser solo un concejal que critique”, remarcó. Como parte de un breve discursos igual mencionó, “La paciencia tiene límites. El respeto se ha perdido acá por lo tanto vamos a responder exactamente lo mismo.

Acá somos personas mayores, personas que tenemos la obligación de responder al sector que nos ha elegido, estoy trabajando por un sector que me apoyó”, al concluir fue aplaudido eufóricamente por los presentes, en su mayoría comerciantes. Finalmente, Sosa respondió, que declinaba su candidatura y postulaba a Cahuana, quien recibió nueve votos.

Observaciones

La concejal, Rosario Schamisseddine consideró que en la sesión se evidenció que existen acuerdos para evitar la fiscalización. “Todos los años estuvo Cahua na de forma ilegal en Seguridad Ciudadana. Hay muchas observaciones, tenemos el derecho a la información y tenemos dificultades para acceder. Necesitamos un municipio transparente.

No podemos aplaudir las obras, deberían haber más”, cuestionó. A su turno, Jhonny Fernández, señaló que SPT no quiere fiscalización por eso evita que los concejales de otras agrupaciones estén en las comisiones más relevantes como Planificación y Seguridad Ciudadana. “Deberían renovarse las comisiones, especialmente la que aborda mercados, pero no vamos a declinar, vamos a investigar, vamos a fiscalizar”, sostuvo. Otra de las comisiones de mayor interés, la de Planificación, Obras Públicas, Medio Ambiente y Servicios, es presidida por Sosa. Mientras que la de Previsión Social y Salud, continúa a la cabeza de Tito Sanjinez, del Movimiento Al Socialismo (MAS).

