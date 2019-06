Manuel Vargas asume como nuevo gerente general de Cotas

Santa Cruz.- Manuel Vargas es el nuevo gerente general de la Cooperativa de Teléfonos (Cotas), estuvo esta mañana en La Revista y manifestó que a pesar de los problemas continuarán con el arduo trabajo.

No se refirió con exactitud a los comentarios sobre si está o no en quiebra la telefónica tras el robo de $us 7.7 millones.

«Lo sucedido en Cotas, es una situación complicada. Estamos tratando de recuperar el dinero. El monto es de 7 millones de dólares y fracción. No conocemos nada de Leonardo Suárez. Marcelo Añez es el presidente transitorio de Cotas», declaró Vargas.

Fuente: Unitel