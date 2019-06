MAS cuestiona el silencio de Samuel sobre el caso de Barral

8 de junio (Urgentebo).- El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Édgar Montaño este sábado cuestionó el silencio del presidente de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina sobre el caso de su legislador Amílcar Barral, quien es acusado por el delito de extorsión.

“Haber ojalá esta vez saque algo el señor Samuel Doria Medina, indicando de que no va a permitir este tipo de cosas, pero hemos visto un silencio cómplice. (…) El jefe máximo de Unidad Nacional debe manifestarse y debe sancionar además de aquello, y no tener un silencio que más nos hace ver que estaría protegiendo actos irregulares”, manifestó.

El pasado miércoles, funcionarios del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana arrestaron a Barral por presuntamente extorsionar a reclusos del recinto carcelario de San Pedro, mediante terceros.

Tras ello, la Fiscalía imputó al parlamentario por los delitos de uso indebido de influencias, extorsión y cohecho. En tal sentido, el pasado jueves la juez de la causa determinó la detención domiciliara para el acusado.

Al respecto, la asambleísta nacional del MAS Sonia Brito, luego que UN, partido al cual pertenece el diputado acusado de extorsión, no diera un pronunciamiento claro respecto a este caso, lamentó que no se dé una postura concreta sobre este hecho porque no es la primera vez que el opositor es denunciado por hechos irregulares.

“Recordar que hay seis procesos por la vía jurisdiccional en contra del señor Barral por temas similares; hay un caso en el que es la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, quien le hace también un proceso cuando él era funcionario. (…) Tendrían, sus autoridades, sus dirigentes políticos, pronunciarse en relación a este tema”, enfatizó.

Asimismo, ambas autoridades del partido de gobierno señalaron que la Comisión de Ética de Diputados debería iniciar un proceso de oficio en contra de Barral, para que sea suspendido como parlamentario.

Fuente: https://www.urgentebo.com