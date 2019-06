Masista rescata el retrato de Evo de detrás de una cortina; fue retirado del Concejo edil de Quillacollo

El retrato del presidente Evo Morales, retirado del Concejo Municipal de Quillacollo (Cochabamba), apareció archivado detrás de una cortina, pero fue rescatado por una concejal masista que, apenada, lamentó que se trate así el cuadro del primer mandatario.

El retrato fue retirado del frente de la sala de sesiones por decisión del presidente del Concejo, René Fernández, quien ordenó colocar el escudo de Bolivia en lugar de la imagen del primer mandatario.

En un reporte de Red Uno, se encontró el cuadro detrás de la cortina de la sala, donde estaba de costado apoyado en el piso.

La concejala del MAS, Aidee Mamani, enterada del paradero del cuadro, lo levantó y con sus propias manos lo puso al costado izquierdo de la mesa de sesiones.

Mamani criticó que se haya dejado el cuadro de Morales “tirado como si fuese un objeto que no tiene valor, como si fuese un cuadro que no significa que no se presenta a nadie”.

Reiteró que se trata de una forma de discriminación y que le da “mucha pena” ver el cuadro de esa manera.

El Presidente del Concejo al retirar el cuadro de Evo, argumentó que el órgano deliberativo es autónomo y tiene representantes de varios partidos.

La concejala Mamani afirmó a Red Uno que el retrato de Morales representa a todos los bolivianos.

Antes y después tras el retiro del cuadro. Fotos: Concejo Municipal y Red Uno.

Erbol / Bolivia