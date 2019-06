Me enteré que no regresaré a tocar en dos países donde tuve conciertos el año pasado por d…

Me enteré que no regresaré a tocar en dos países donde tuve conciertos el año pasado por denunciar lo que sucede en Venezuela y por tener una voz “política”. Estos promotores consideran que un artista debe tocar y callarse. Prefiero darle la espalda a mi carrera y no a mi GENTE!!





Fuente: Tuto Quiroga por Gabriela Montero



Relacionado