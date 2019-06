Mesa lleva su campaña a Trinidad y oferta carretera sin tocar el TIPNIS

El candidato presidencial por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, llevó su campaña electoral hasta Trinidad, la capital de Beni, y desde ahí ofertó unir esa región con Cochabamba a través de una carretera que, aseguró, no tocará el TIPNIS.

El gobierno del presidente Evo Morales, quien también tercia para los comicios del 20 de octubre, perfila una vía a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), un proyecto que fue rechazado, en un fallo, por el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (TIDN).

Mesa llegó hasta los pies del monumento a los indígenas de la Octava Marcha por la Dignidad y el Territorio y desde ese lugar cuestionó al Gobierno por pretender instalar en el ideario de la población que la vinculación carretera tiene solo dos opciones: Trazar una vía por medio del TIPNIS o renunciar a ella.

“Eso es absolutamente falso. No se trata aquí del falso debate de TIPNIS o carretera, porque ese no es un debate correcto, porque esa es una forma manipulada del Gobierno para establecer que solo tienes dos opciones y eso no es cierto. Es perfectamente posible la vinculación entre los dos departamentos sin herir esta tierra mágica que es el TIPNIS”, señaló Mesa.

A su turno, el candidato a la Vicepresidencia por CC, Gustavo Pedraza, señaló que con el homenaje a los héroes de la Octava Marcha el bloque reafirma su “compromiso con los pueblos indígenas de Bolivia”.

Destacó que pueblos de tierras bajas vienen marchando hace 29 años para consolidar los “grandes cambios en el país” como la Constitución Política del Estado (CPE) que “es sin duda un fruto de la larga lucha de los pueblos indígenas”.

Tras el homenaje, el binomio se reunió con miembros del Gran Cabildo Indigenal Santísima Trinidad, en cuyo encuentro ratificaron el compromiso de CC de defensa del medio ambiente.

“La defensa del TIPNIS no solamente es legítima sino también imprescindible. No puede separarse del compromiso de quienes, como nosotros, quieren ser parte del Estado y conducirlo con el desarrollo y la condición de la articulación y vinculación entre dos regiones de Bolivia”, afirmó Mesa.

Mesa es segundo en la preferencia del electorado de acuerdo con las encuestas de intención de voto. Llegó a Trinidad justo el día en el que el presidente Morales, su principal contendor, recibió de alcaldes benianos proyectos para el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz