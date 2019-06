Miley Cyrus hace campaña a favor del aborto y destroza a sus seguidores “provida”

Lejos de preocuparse por cuidar las formas, Cyrus le respondió: «Oh, está bien. Vos sólo te masturbás mientras jugás a la Xbox con un grupo de adolescentes de 14 años cuyo cerebro está casi tan desarrollado como el tuyo».

Y también agregó: «No eyaculen en nuestras vaginas sin nuestro consentimiento y de manera violenta así después podemos producir vida cuando se nos dé la gana».

​​La comentada foto forma parte de una campaña para juntar fondos a beneficio de la organización Planned Parenthood (Paternidad planificada), que defiende el derecho al aborto. El proyecto es una colaboración de Cyrus con el diseñador Marc Jacobs y promueve la venta de un buzo con la imagen de la actriz y la leyenda «No jodan con mi libertad» .

Miley Cyrus x Marc Jacobs THE Charity Hoodie 💗 100% of proceeds benefit Planned Parenthood. Pre-order now: https://t.co/EXSoQpZ4TX pic.twitter.com/bQFeUPu4xL

— Marc Jacobs (@marcjacobs) 4 de junio de 2019