MinGob: narcofotos con gente del gobMAS no manchan; salvo si son opositores. Antes, una fo…

MinGob: narcofotos con gente del gobMAS no manchan; salvo si son opositores.

Antes, una foto con narcos tumbaba gobiernos. Hoy, varias fotos no tocan la impunidad azul.

¡Necesitamos un gob contra el narcotráfico, no aliado a él!

Fuente: Víctor Hugo Cárdenas por Víctor Hugo Cárdenas



