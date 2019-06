Montaño: «Raldes no necesita hacer guerra sucia para ser presidente»

El directivo de la institución refinera afirmó que el excapitán está mal informado sobre las deudas del club. “Los invito a que hagan campaña en base a propuesta y no a mentira”, indicó. Raldes es candidato a la presidencia.

DIEZ

El ambiente sigue caldeado en Oriente a medida que se acercan las elecciones, fijadas para el 20 de julio próximo. Este martes, Yimy Montaño, presidente de la comisión administrativa del club refinero, denunció que gente que propone al exfutbolista Ronald Raldes como candidato a presidente del club está dando mala información sobre la deuda que tiene la entidad albiverde.

“Raldes no necesita hacer guerra sucia para ser presidente de Oriente. Los invito a que hagan campaña en base a propuesta y no a mentiras”, dijo el directivo ayer en una conferencia de prensa con relación a los 2,5 millones de dólares que supuestamente debe Oriente, de la cual $us 1,5 millones es al Servicio Impuestos Nacionales y $us 1 millón a ex directivos y terceras personas.

Montaño, con documentos en mano, dijo que la deuda total de Oriente no llega al millón de dólares e invitó a la comisión de fiscalización que ejecute una auditoria a su gestión. La crisis de Oriente se acrecentó con los malos resultados deportivos del torneo Apertura pasado. Terminó séptimo en la clasificación general.

Fuente: diez.bo