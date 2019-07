Mueren diez personas al estrellarse un avión King Air 350 en Estados Unidos

El avión estaba programado para viajar desde Addison a San Petersburgo, Florida.

Un avión bimotor se estrelló este domingo matando a diez personas en Texas, en Estados Unidos, indicaron las autoridades.

Los servicios forenses del condado de Dallas confirmaron que el siniestro dejó diez fallecidos y ningún superviviente, según una portavoz de la ciudad texana de Addison.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte tuiteó que había enviado a un equipo para investigar el accidente de un avión del modelo King Air 350.

Según información preliminar, el avión acababa de despegar cuando se estrelló contra un hangar.

The NTSB is launching a go team to Addison, TX to investigate the June 30 crash involving a King Air 350.

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) 30 de junio de 2019