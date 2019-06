Narcoclan boliviano Candia Castedo vinculó en su red a 10 policías de Paraguay

Al menos 10 policías antidroga de Paraguay tienen nexos con el clan Candia Castedo, la organización de tráfico de drogas que reinaba en Beni y que fue desarticulada el lunes tras la aprehensión de tres de sus miembros.

La fiscal paraguaya Lorena Ledesma informó a Urgentebo que los efectivos, de diversos rangos, forman parte de una lista de 16 investigados, quienes están vinculados al caso de una avioneta boliviana que transportaba 302 kilos de cocaína, que pertenecía al clan Candia Castedo.

La nave fue secuestrada el 17 de mayo por efectivos antidroga de Paraguay en la zona de San Pedro, fronteriza con Bolivia. El piloto de la nave, Darío C. Z., boliviano, es sobrino de Mayerling Castedo Molina, una de las tres personas aprehendidas el lunes acusadas de tráfico de drogas a Paraguay y Brasil.

Mayerling fue una alta funcionaria de la Gobernación de Beni, afín al MAS, y también fiscal de materia en 2011, cuando lideró la causa judicial que terminó sacando del cargo al entonces gobernador Ernesto Suárez-

“Tenemos 16 imputados, de los cuales 10 son policías, uno es boliviano (civil) y (otros) cinco son paraguayos. Los policías también (son) paraguayos. Policías de alto rango, desde el jefe de Orden y varios oficiales que pertenecen a varias fuerzas”, declaró Ledesma.

La fiscal detalló que la manera de operar de esta organización era llevar la droga de Bolivia, recargar el combustible de las naves aéreas que transportaban la cocaína en Ciudad del Este o Pedro Juan Cabellos (regiones paraguayas) para internarla en Brasil como destino final.

El clan Candia Castedo operaba desde la región de Moxos, en el sur de Beni, zona fronteriza con el trópico de Cochabamba, una de las zonas de mayor producción de droga. El clan también transportaba cocaína proveniente de Perú y contaba con al menos dos avionetas.

La Fiscalía de Paraguay dio información a sus pares de Bolivia para activar la investigación

PARAGUAY ALERTÓ A BOLIVIA DEL CLAN

La fiscal antidrogas de Paraguay, Lorena Ledesma, señaló que “la información que Bolivia corroboró y generó la detención de estas personas (en el Beni) se dio después de las informaciones de inteligencia que el Paraguay obtuvo después de la detención y la incautación de la droga”.

Ledesma dijo que la información de inteligencia de la Policía de su país fue facilitada a Bolivia a través de la Fiscalía adjunta a petición del Gobierno boliviano.

MAYERLING, MILITANTE DEL MAS Y AUTORIDAD INDÍGENA

Mayerling Castedo Molina, la exfuncionaria de la Gobernación y exfiscal de Beni, es militante del MAS y fue una alta dirigenta oficialista en ese departamento. Además, fue designada en 2017 como “Capitán Grande” y “originaria de la comunidad de San Francisco de Moxos” por el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Pedro Vare, afín al Gobierno.

La investigada por narcotráfico es militante desde 2018, según datos de la aplicación Yo Participo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los que tuvo acceso el senador Yerko Núñez.

Asimismo, Vare, en julio de 2017, cuando ocupaba la presidencia de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), extendió el certificado de “Capitán Grande” a Castedo, según la documentación obtenida por la ANF.

Este documento habría servido a Castedo para postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las elecciones judiciales de ese año.

Jhonsy, a la cárcel

El Juzgado Décimo de Santa Cruz determinó la detención preventiva de Jhonsy C. C., que fue imputado por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación, a cumplirse en el penal de Mocoví, en Beni. Jhonsy fue uno de los tres detenidos del clan Candia Castedo, junto a Mayerling Castedo y Joice C. C., ambas con detención preventiva desde el martes.

Los Tiempos