Netflix lanzará dos juegos de Stranger Things

La serie de Stranger Things tuvo tanto éxito que Netflix ha decidido hacer algo más que lanzar nuevas temporadas.

Así es, hace pocas horas, en el E3, la compañía anunció que fabricará videojuegos basados ​​en sus populares programas originales, comenzando con Stranger Things.

Stranger Things 3: The Game se lanzará el 4 de julio, que coincide con el lanzamiento de la nueva temporada de la serie, y estará disponible en Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

Pero no será el único, el próximo año se lanzará un RPG basado en la ubicación para dispositivos móviles, una especie de Pokémon Go para Stranger Things, y para ello se ha asociado con la empresa desarrolladora Next Games. En este juego podremos experimentar Upside Down, una dimensión alternativa que forma parte del universo de Stranger Things, con eventos que tienen lugar en la pantalla, según su ubicación, como si el móvil pudiera ver lo que hay en la otra dimensión.

Next Games es conocido por su juego The Walking Dead, y comentó que pondrá toda la carne en el asador para crear juegos móviles basados en Stranger Things. El juego RPG tiene programado su lanzamiento en 2020 en las plataformas iOS y Android y tendrá estilo de una caricatura de los sábados por la mañana.

A través de la mecánica basada en la ubicación y la integración de Google Maps, los jugadores pueden explorar The Upside Down oculto a su alrededor en sus viajes diarios y jugar con otros fans para combatir sus males emergentes.

Netflix también está creando un juego táctico basado en turnos basado en la serie The Dark Crystal: Age of Resistance, pero aún no sabemos cuándo estará disponible.

