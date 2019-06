«No hacemos paro por todo; son las autoridades quienes no dan respuestas»

Afirma que siguen todos los pasos previos para declarar un paro y que llegan a esta medida por las deficiencias que hay en los distintos hospitales

Leyla Mendieta C.

¿Cómo considera que están los hospitales?

Los hospitales están en crisis. Hay problemas en todos

¿Qué problemas más urgentes tienen?

Hay que identificar cada problema por separado. En el Oncológico, la gente pide un pabellón pediátrico, pero el Ministerio de Salud le responde que no tiene competencia y la Gobernación dice que no tiene recursos. Es un ir y venir de responsabilidades.

El tema del hospital El Bajío es por seguridad y por vehículos que faltan para mandar muestras al Banco de Sangre. Lo más urgente es la reposición de personal. No hay personal para cubrir vacaciones. Actualmente, una enfermera atiende a 40 pacientes hospitalizados, entonces sale de vacaciones, sin remplazo, y la situación empeora.

Faltan reactivos e insumos; faltan guardias municipales. Hay complicaciones porque hasta vehículos se robaron del hospital.

En la maternidad, el problema son las deudas por atenciones. Son por servicios que hizo el hospital a la Alcaldía y esta indica que no le debe nada; el Ministerio de Salud también dice que no debe nada. Van y vienen las responsabilidades.

La población reclama que frecuentemente hay paros. ¿Ustedes analizan otras medidas antes de parar?

Por supuesto, se siguen todos los pasos. No somos nuevos en esto. Nosotros sabemos lo que nos faculta la normativa. No hacemos paro de la noche a la mañana, o por todo. Son las autoridades quienes no dan respuestas. No son serias.

¿Habrá más paros?

Tenemos problemas en hospitales y en los centros de salud de las cuatro redes. No se pagó el incremento salarial, no se les dio ropa de trabajo ni viático de vacunación. Es una sarta de problemas que tenemos. Estamos esperando que las autoridades cumplan con lo acordado hace tiempo. Los trabajadores son los que más sufren porque no se les paga a tiempo y no se les da incremento. A las autoridades, les dimos plazo hasta el lunes, si no responden, paramos por 72 horas desde el martes.

Fuente: eldeber.com.bo