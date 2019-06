No hagas como Jennifer López: así controlan a sus parejas para que no sean infieles

Jennifer López y Alex Rodriguez. (Reuters/Andrew Kelly)

La cantante, que está en plena gira, está tomando medidas para que Alex Rodriguez no le ponga los cuernos (hay que recordar que ya ha sido acusado de engañarla hace unas semanas). «López tiene un calendario detallado con cada movimiento de su prometido, sabe dónde debe estar y cuándo. Además, la celebrity ha insistido en que lleve un equipo de seguridad con cuatro hombres que lo vigilen las 24 horas del día toda la semana», asegura en ‘The National Enquirer’.

¿Tú qué harías? ¿Confiarías o tienes alguna forma de controlar a tu media naranja? Partiendo de que desconfiar no está bien (y si tienes sospechas deberías mantener una conversación sana), El Confidencial se ha puesto en contacto con varias personas para saber qué hacen para averiguar si sus parejas son fieles o no. Pero solo advertirte que, el Código Penal español castiga espiar el móvil de alguien como un delito contra la intimidad, basado en el derecho constitucional a la inviolabilidad de las comunicaciones y a preservar la intimidad personal, que puede ocasionar penas de prisión que van desde uno hasta cuatro años.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías ha hecho que las dudas sobre la fidelidad aparezcan a diario. ¿Tiene una doble vida? ¿Con quién habla? ¿A dónde va? Tranquilo/a, no te vuelvas loco. Hay ciertos mensajes, conversaciones antiguas o fotos que pueden llevarte a conjeturas equivocadas y generar discusiones o tensiones que echen por tierra todo lo que habéis construido.

Según un estudio realizado por la compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab, una de cada tres personas espía el móvil de su pareja para conocer su actividad en internet. Además, de los 18.000 participantes de 18 países (en una relación de al menos seis meses y con más de 18 años), un 33% confesó que habían discutido con su pareja después de que el otro le cotilleara su teléfono.

Hay numerosas apps que te permiten saber dónde está tu mujer o marido. Algunas van más allá: permiten leer whatsapps o ver las fotos y los vídeos

«Cuando nos vamos a dormir me cuesta mucho coger el sueño porque él se queda viendo su programa preferido en el móvil. Cuando empieza a roncar, alguna vez, al ir a apagar el dispositivo, he echado un ojo a sus conversaciones para ver si me engañaba y tengo que decir que no he encontrado nunca nada alarmante», asegura María, nombre que hemos elegido para salvaguardar la identidad de esta mujer.

«Mi ex vivía en Alemania y se sabía mi contraseña de Facebook. Se metía a leer mis mensajes, pero la compañía muestra ubicación desde donde inicias sesión. Así que para que no supiese que era él quien se metía se descargó una VPN que desviaba la direccion IP para que pareciese que se habían conectado desde países como Rusia o China. Lamentable», confiesa Laura.

Lo primero que debes hacer es pensar las cosas dos veces antes de dudar y ponerte a espiar. Puede ser el principio del fin. Deja los celos y la desconfianza y habla con tu pareja para ver qué pasa. Querer mirar el movil o enterarte de su intimidad es símbolo de que algo no funciona bien. Quizá el problema lo tengas tú, pero debes plantearte si realmente quieres continuar y tiene solución o estás buscando una razón para acabar con todo. Sé sincero contigo mismo.

«Una vez dejé conectada la cámara del ordenador porque pensé que ella me estaba espiando el móvil. A veces sabía cosas que no le había contado y era muy raro. Cuando visioné lo que grabó me di cuenta de que mientras dormía se levantaba a ver mis mensajes y redes sociales. De alguna forma también se sabía el patrón/contraseña del móvil y lo abría sin problema. Fue muy tóxico así que tuve que romper», asegura Juan.

El Código Penal español castiga espiar el móvil de alguien con penas de prisión que van desde uno hasta cuatro años

«Mi pareja se fue de viaje y aproveché para rebuscar en sus cajones. Estuvo una temporada que llegaba muy tarde de trabajar, se inventaba reuniones que no existían, se ponía muy nervioso y al final me di cuenta de que me estaba preparando una fiesta sorpresa de cumpleaños con muchos meses de antelación. Me sentí estúpida. Espero que jamás se entere de lo que hice», confiesa Rosa.

«No evito que mi pareja me engañe o no. Él verá. Confío. No puedo hacer nada para evitar algo que si al final quiere que pase, acabará sucediendo. Sería una tontería. Así vivimos mucho más tranquilos y si alguna vez ocurre, ya lo dejaremos o veremos cómo lo superamos», afirma Raquel.

Hay numerosas app que te permiten saber dónde está tu mujer o marido. Algunas van mas allá y te permiten leer WhatsApp, ver el registro de llamadas o ver las fotos y vídeos que hacen. Desde luego es un paso que va demasiado lejos en esta locura de saber qué está haciendo y qué no.

«Me da un poco de vergüenza contarlo, pero en una ocasión seguí a mi chica. Algo me decía que me estaba engañando con un amigo de la facultad y por mucho que intentara tranquilizarme veía mucha complicidad entre ellos cuando quedábamos. En alguna ocasión en que fuimos a tomar algo se sentaba con él mientras yo me quedaba al margen. Decidí ver sus pasos un día en el que supuestamente había quedado con unas amigas, porque siempre tenía el móvil a mano y era muy difícil intentar cogérselo. No se encontró con ellas sino con él, les seguí toda la tarde y aunque no hicieron nada, traicionó mi confianza. Lo dejé con ella. Si sospechas es porque quizá hay algo», explica Miguel.

Hacer todas estas cosas por averiguar si él o ella te pone los cuernos no está bien. Si tienes dudas háblalo con toda la confianza del mundo y no dejes que tus celos rompan una relación. Sé listo y respeta la intimidad de la persona a la que quieres.

