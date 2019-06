Pampa Colorada es la nueva meca de los autos chutos que ingresan a Bolivia

A unos 425 kilómetros de La Paz, al norte de Potosí, en el árido altiplano florece Pampa Colorada, la gigante feria de autos chutos bautizada como la ‘nueva Challapata’. El 29 de mayo, unos 600 de ellos internados desde Chile eran ofertados desde $us 1.500.

“¡A ver que se animan a entrar los militares!”, lanza desafiante Felipe R., un chutero que se jacta en afirmar que en cinco ocasiones burló los controles militares para llegar a Pampa Colorada, la ‘meca’ de los autos indocumentados, dentro del municipio potosino de Colquechaca. Allí solo es posible ir a bordo de un motorizado ilegal.

Después del operativo policial-militar Pichay (barrido en quechua), del 9 de octubre de 2012, comandado por la Aduana y que intervino 15 talleres y 60 vehículos sin placas que se ofrecían en la feria de Challapata, hasta entonces la gran meca de los autos sin papeles, no hubo noticias sobre otra similar; sin embargo, hace tres años los contrabandistas migraron a Pampa Colorada, un recóndito lugar sobre la diagonal Jaime Mendoza, cerca de Macha y Pocoata, a siete horas de Oruro.

Allí, el negocio de los chutos aflora los miércoles y sábados cuando la pequeña comunidad de 200 habitantes recibe más de medio millar de coches y otro millar de contrabandistas y compradores que llegan de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, según constató La Razón.

En esa zona, el Decreto Supremo 29836 de 2006, que prohíbe el ingreso de autos con más de cinco años de antigüedad, es perforado cada miércoles y sábado, cuando arriban vehículos indocumentados, algunos de ellos todavía con placas chilenas.

Felipe R., en cuyo vehículo llegó el periodista hasta Pampa Colorada, habla sin tapujos sobre cómo funciona el ilícito. “Los militares me chocaron y rasparon este auto al intentar agarrarme, pero pude escapar. Éste lo compré en $us 2.200 y ahora lo venderé en $us 3.000 en la feria”.

Después de un viaje de dos horas desde Llallagua, pasando por Uncía y Pocoata, se llega a Pampa Colorada, donde los chuteros instalaron una tranca hecha por ellos mismos a un costado de la vía.

Allí, la oferta y demanda manda toda la jornada. “Este (coche) ha llegado recién de Chile y es modelo 2003. Es un Toyota Fun Cargo y estoy pidiendo $us 2.500”, avisa un joven ante el interés. Ese vehículo puede costar en el mercado legal unos $us 6.000.

Entre centenares de vehículos, uno queda pequeño. Allí hay vagonetas, jeeps, sedanes de dos y cuatro puertas, coches deportivos, minibuses, camiones montacarga, como el Nissan Atlas modelo 2007 por el que un chutero pide $us 5.700, cuando uno legal cuesta más del doble.

La Razón Digital / Jorge Quispe / La Paz