Peso real: con ironía, los especialistas criticaron la idea de una moneda común

Fuente: LA NACION – Crédito: Silvana Colombo Jair Bolsonaro llegó a la Argentina y su visita al país revolucionó la economía nacional. La Argentina y Brasil avanzan en la idea de crear una nueva moneda corriente en común, que se llamaría «peso real». Al conocerse la noticia, los economistas y analistas internacionales salieron a criticar duramente la medida. Gustavo Segré, analista especializado en Brasil, se refirió a esta propuesta en Twitter y dijo que esta es «una de las ideas más absurdas» que leyó. Además, a juzgar por los índices de desvalorización de estas monedas (que en el caso del peso fue del 118% en 2018 y del real, del 15,7%), sostuvo que llevarlo a cabo «será mas difícil que ver a la jefa [por Cristina Kirchner] presa». «Los dos países no se ponen de acuerdo en convergencia regulatoria ni en facilitar el comercio, ¿y vamos a tener una moneda única?», cuestionó.

El economista Carlos Rodríguez describió a Jair Bolsonaro y Mauricio Macri como «un par de ignorantes, por no decir otra cosa, [que están] hablando de temas que no saben para satisfacer demandas populistas de gente que no entiende». Y sentenció: «Ninguna moneda puede servir si estos imbéciles ladrones te la pueden expropiar como a las AFJP».

«Brasil quiere una moneda común para cobrarnos el impuesto inflacionario. Se juntaron el hambre con las ganas de comer. Ya arruinaron la apertura al comercio con Mercosur y ahora quieren arruinar el sistema monetario!!!. Sin palabras. Mauri fascinado!», criticó en otro mensaje de Twitter.

Por su parte, Guillermo Nielsen dijo: «La idea de la moneda compartida con Brasil tal como salió en La primer información, me trajo a la mente la idea, e incluso creo que hubo una ley, para trasladar la capital a Viedma».

El analista de mercados Marcelo Trovato, por su parte, lanzó: «Para que se pueda lograr una moneda única entre #Argentina y #Brasil se necesita un #Real a 5.20 o un #Peso a 200. Déjense de entelequias y sean serios. Si no hay noticias hablen de fútbol».

