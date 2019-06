Por la relación de Evo Morales con Nicolás Maduro, Israel se opone a la venta de los aviones Pampa a Bolivia

Las aeronaves “estrella” de FAdeA

Su postura es clave porque empresas israelíes son proveedoras de la fábrica cordobesa.

Meses antes de la llegada de Evo Morales a Buenos Aires, en abril pasado, se hablaba de una operación de intercambio comercial de alto interés para Argentina y Bolivia.

Primero, fue el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui quien, en un viaje a La Paz a principios de año, pactó una adenda a un contrato de provisión de gas boliviano a los argentinos que vence en 2026 y ofreció a los vecinos para el cumplimiento exitoso de esta operatoria uno de los Pampa III que la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A (la emblemática FAdeA) ha construido para la Fuerza Aérea.

A tal punto se entusiasmaron con esta idea que cuando Morales llegó al país, Macri le hizo un recorrido en persona por El Palomar para que viera las aeronaves estrellas de FAdeA: son una versión modernizada del viejo Pampa, que sirven para entrenamiento militar y vigilancia de fronteras frente al contrabando y el narcotráfico.

Lo que no se previó entonces, era cómo le jugaría el escenario internacional a la Argentina en su intención de venderle a Bolivia dos o tres Pampa III más. Ocurre que ahora, Israel se opone a dicha operatoria, según supo Clarín de altas fuentes civiles y militares, en principio porque no tiene relaciones diplomáticas con Bolivia, como no las tiene ni con Cuba y Venezuela. La cercana relación de Morales con el régimen de Maduro ensombreció más esa posibilidad.

Israel es hoy un muy cercano aliado del gobierno de Cambiemos, en lo político, lo económico y provee numerosos elementos de tecnología y equipamiento para la Defensa y la Seguridad. Y los Pampa III también poseen componentes israelíes. Abastece a FAdeA, a través de sus dos principales proveedores (IAI y ELBIT), el tren de aterrizaje (IAI) y la aviónica de cabina del Pampa (pantallas, head up display, mission computer, entre otros equipos), confiaron en la Fábrica.

El canciller Jorge Faurie y el presidente de FAdeA Antonio Beltramone hablaron de esta situación el lunes en Córdoba. El ministro estuvo allí, donde le detallaron la situación. Ahora les toca a los diplomáticos intentar destrabar el problema, una tarea dificil.

«Nosotros desde FAdeA estamos siguiendo todos los procedimientos para lograr que se concrete la operación», señalaron desde la Fábrica. «Desde FAdeA enviamos las comunicaciones informando la posibilidad de que Bolivia sea un end user del avión. Israel tiene empresas que proveen componentes importantes del avión. Aún no tuvimos respuesta se Israel», agregaron, reconociendo que un veto complicaría la venta pero confiando -afirmaron- que podrían destrabar la situación apelando a la «diplomacia».

En la embajada israelí en Buenos Aires sólo atinaron a decir lo siguiente: «Los países con los que no hay relaciones diplomáticas son los que nombramos anteriormente: Cuba, Venezuela y Bolivia. Respecto a la consulta (el veto al Pampa a Bolivia) no tenemos comentarios».

