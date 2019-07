¿Quién es Leo Rosas?

En este esfuerzo por construir nuestra capacidad de asombro, en medio de las letras de Magela Baudoin, el deporte de Hugo Dellien, y las escenas de Pedro Antonio Gutierrez, me pregunté que tiene este jóven de 20 años para generar lo que está produciendo? ¿Es de verdad? ¿No se trata de otra construcción de oropel? Le he dedicado el tiempo prudente para escucharlo, no en la Voz que la tiene privilegiada, sin duda, sino en lo humano. Esa sonrisa es imbatible, la actitud es auténtica, la palabra es serena…

Leo Rosas, merecés que te agradezcamos!

Finalista de La Voz de México

Fuente: Carlos Hugo Molina ,