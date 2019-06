Remiten a la Fiscalía denuncia en contra del presidente del Concejo de Quillacollo; desestiman su destitución

El pleno del Concejo Municipal de Quillacollo determinó este jueves remitir al Ministerio Público la denuncia del alcalde suspendido Eduardo Mérida (FPV) en contra el presidente del órgano deliberante, René Fernández (Demócrata).

«Se perdió y vendió una calle falsificando documentos en la gestión 2007. Se ha registrado el lote en mayo y abril del 2015. La dueña que es la señora Yolanda Montoya y en una declaración ante la Fiscalía dijo que el que hizo el trámite fue su abogado, René Fernández» ratificó Mérida.

Sin embargo, por unamidad el pleno del Legislativo pidió que el caso se investigue en las instancias correspondientes y rechazó la solicitud de destitución.

«El Concejo atropelló mis derechos constitucionales como el de a la defensa, porque no se me ha permitido hacer uso de la palabra, segundo, se ha vulnerado el reglamento interno al no remitir el caso a la Comisión de Ética», sostuvo el presidente del Legislativo.

Por otro lado, el alcalde suspendido negó que vaya a renunciar al cargo y manifestó que alista un amparo constitucional para pedir el pago de su salario tras conocer que en febrero el Concejo decidió quitarle su sueldo.