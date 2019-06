Robaron 100.000 fotos de personas del control de fronteras de Estados Unidos

En las fronteras de cada país hay controles constantes que vigilan a las personas que entran y salen, y en muchas ocasiones se realizan fotografías de los rostros de dichas personas, fotos que se guardan en bases de datos privadas para posible posterior consulta.

Es una de esas bases de datos la que ha sido hackeada en el control de fronteras de Estados Unidos, y se han robado 100.000 fotos de personas.

Han sido los Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos los que han informado del problema. Especifican que han sido robadas imágenes de viajeros que entraban y salían del país, con fotos de caras de personas y matrículas del coche en el que estaban. Por lo visto la información llegó a la red de una empresa tercera sin la autorización o el conocimiento de la agencia federal.

Las fotos no tenían datos que identificaran a las personas, ni pasaportes ni ningún otro documento.

En The Register se comentó el 24 de mayo que un pirata informático llamado Boris Bullet-Dodger extrajo datos de Perceptics, una compañía que proporciona tecnología de lectores de placas para Estados Unidos y México, y la información se puso en la dark web de forma gratuita. No se sabe si este segundo caso está relacionado con el primero, de hecho de momento no hay rastro en ningún lado que indique distribución pública del contenido robado.

Las imágenes capturadas generalmente se utilizan como parte de un programa de reconocimiento facial diseñado para rastrear la identidad de las personas que entran y salen de los Estados Unidos, de hecho el valor de este contenido es muy alto, ya que puede ser usado para entrenar sistemas de Inteligencia Artificial, aunque siempre es necesario que el sujeto fotografiado especifique que no tiene problemas en que su foto sirva para ese tema (un requisito que depende de las leyes de cada país).

Fuente: https://wwwhatsnew.com