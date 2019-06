Marvel está acomodando muy bien sus fichas antes de dar su segundo paso en el cine.

Luego del final de Avengers y el estreno de Spider-Man, Far From Home, el universo de Marvel está poniendo sus ojos en la adaptación del cómic The Eternals, el cual solo tiene dos nombres confirmados: Richard Madden y la directora Chloé Zhao. Pero todo indicaría no sería el único.

Marvel está tocando la puerta de Salma Hayek.