Santa Cruz: Salidas a Beni siguen suspendidas desde la terminal

Desde la terminal de buses de la ciudad de Santa Cruz informaron que aún siguen suspendidas las salidas hacia Beni esto debido al bloqueo de caminos de los productores de soya en San Julián. La medida cumple cinco días mientras se espera que se produzca un nuevo acercamiento de las partes en conflicto tras el fracaso de las negociaciones el fin de semana.

Tránsito ha anunciado que no se autorizará a las empresas la venta de pasajes mientras no se garantice que el paso está plenamente habilitado.

Los productores exigen a los agroindustriales un pago de 300 dólares la tonelada, mientras que las aceiteras ofertan 230 dólares.

Los soyeros rechazan también el pago de 19 dólares, exigido por los industriales, para retirar el grano de sus almacenes para entregar el producto a otros compradores.

Los industriales aseguran que se está actuando en base a lo que siempre se hizo, que es definir el costo en base a los precios internacionales.

Negociaciones para este lunes

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a través de su presidente, Marcelo Pantoja informó el domingo, que el sector soyero y el industrial declararon un cuarto intermedio para retomar el diálogo este lunes. Sin embargo, anticipó que las negociaciones se realizarán de manera particular con productores y asociaciones.

«El precio dependerá de cada productor o cada asociación en particular a cuánto están dispuestos a aceptar o negociar (…). No hubo mucho avance en la fijación del precio, muy tarde los productores tenían una solicitud y la industria no podía cerrar por falta de un parámetro internacional», señaló.

Pantoja explicó que se dio un cuarto intermedio hasta las 11.00 de la mañana del lunes, cuando el mercado de Chicago abre sus cotizaciones sobre el precio internacional del grano de soya y su reprogramación con la industria y los anticipos que han sido dados.

«Si los productores recibieron algún tipo de anticipo por la soya, la industria se ha comprometido, que si llega a un acuerdo no se cobrarán intereses por anticipos, sino por el servicio o almacenaje», indicó.

EL DEBER