Sectores afines al gobierno no acatarán el paro, oposición asegura que está en juego la democracia

Santa Cruz, 26 de junio, eju.tv.- Los movimientos sociales afines al gobierno nacional, rechazan el paro aprobado por la asamblea de la cruceñidad, algunos señalan que solo serán unos cuantos en el paro cívico que se juntarán para una “chupa”, la oposición teme perder la democracia.

En este sentido el diputado del MAS, Henry Cabrera, pide a los cívicos suspender el paro convocado para el 9 de julio, asegura que de no hacerlo será uno más de esos paros cívicos que no tienen fuerza alguna en la población cruceña ya que argumenta que no es el sentir general del departamento.

Por su parte Eliane Capobianco, diputada de Unidad Demócrata, señala que está en riesgo la democracia ya que no hay ninguna credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral, que son quienes deberían certificar unas elecciones transparentes, por ello aseguró el apoyo total al paro cívico convocado.

Fuente: Unitel