¿Si no voto en las elecciones tendré problemas para casarme?

Una oficial de Registro Civil y el Sereci aclaran esta pregunta que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales

Pablo Cambara







El pasado 31 de mayo inició el empadronamiento en todo el país con miras a las elecciones nacionales del 20 de octubre. 10 días después, surgen comentarios como que, entre las sanciones, si no votas, estaría la imposibilidad de casarte de manera civil.

EL DEBER consultó al Sereci y a una Oficial de Registro Civil e hizo la pregunta; en ambos casos negaron tal extremo y aclararon la figura.

Votar en una elección es un deber ciudadano, pero no siempre es cumplido, por lo que se contemplan sanciones dispuestas por la ley para aquellos que no lo hacen y una de ellas es que no se le emite el certificado de sufragio, documento vital para hacer cualquier trámite legal o bancario en un lapso de tres meses pasada la fecha de votación.

Teniendo esto claro, se especifica de que si una persona que no votó en las elecciones y que prepara su matrimonio civil no podrá tramitar su certificado de soltería (uno de los requisitos que se le pide como parte del proceso para contraer nupcias).

En el caso de que esto ocurra el oficial de Registro Civil deberá analizar la situación y pedir los descargos correspondientes de por qué la persona no emitió su voto, generándose un retraso considerable en el cumplimiento del trámite, pero no la prohibición del matrimonio.

La misma figura aplica para solicitar documentos como el certificado de nacimiento, defunción, corrección o modificación en el nombre de la persona.

¿Qué es un certificado de soltería?

Una constancia de soltería tiene como propósito constatar que el Registro Civil no ha emitido ningún acta de matrimonio a tu nombre y es comúnmente solicitada al momento de contraer matrimonio.

Fuente: eldeber.com.bo