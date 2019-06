Su pasado criminal, cómo escapó del «infierno» y su deseo de hablar con el Papa sobre cannabis: Mike Tyson en 9 frases

– «Sigo siendo el que viene de un barrio infame. Nacer así te marca. He conocido el hambre, el crimen, las drogas, y todo esto se ha acumulado dentro de mí. Me preguntaba: ‘Mike, ¿quieres morir allí o golpearte para dejar ese lugar?’ Siempre he luchado con determinación para dejar ese lugar y no morir allí. Sobrevivir a un mal barrio te fortalece. Me encontré con las personas sin hogar, el hambre, el crimen y las drogas. Pero me pregunté dentro de mí: ‘¿Qué quieres hacer con tu vida, Mike?’ ¿Quieres morir allí o quieres escapar de ese infierno? Todos, desde que era joven, vieron quién era: un criminal feo, sucio e inseguro, pero me rebelé«.