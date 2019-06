«Toy Story 4 va al infinito y más allá» según las primeras críticas de la película

Woody, Buzz y sus amigos se preparan para conquistar al público con «Toy Story 4«, que se estrenará el 20 de junio. La crítica internacional se ha rendido ante la nueva cinta de Pixar.

«Toy Story 4» | Fuente: Archivo

Woody, Buzz Lightyear y sus amigos se preparan para conquistar nuevamente al público con «Toy Story 4«, en la que darán la bienvenida a nuevos juguetes. A menos de dos semanas de su estreno, este 20 de junio en carteleras peruanas, la crítica internacional se ha rendido ante la nueva cinta de Pixar.

Las primeras reacciones muestran un gran entusiasmo por la película de Disney, algunos hasta llegan a considerarla la favorita de la franquicia. Por otro lado, las introducciones de Forky y Duke Kaboom (al que da voz Keanu Reeves) han encantado a los críticos.

En «Toy Story 4«, Woody y compañía le dan la bienvenida a Forky, un tenedor que es el nuevo juguete de Bonnie. Durante un viaje en carretera, este se pierde por lo que la nueva misión del grupo será rescatarlo.

Clarisse Loughrey de «Independent»: «‘Toy Story 4‘ me hizo llorar de risa y luego solamente llorar. Hay algo tan cálido y reconfortante al regresar a estos personajes, pero la película también le pertenece al nuevo elenco. Forky dará vida a miles de memes, es realmente el juguete con el que es más fácil relacionarse de todos».

#ToyStory4 made me cry with laughter & then just straight-up cry. There’s something so warm & comforting about getting to return to these characters, but the film belongs equally to the new cast. Forky will birth a thousand memes, he is truly the most relatable toy of all — Clarisse Loughrey (@clarisselou) 8 de junio de 2019

Zach Johnson de E! Online: “Acabamos de ver ‘Toy Story 4‘… y es mi favorita en la franquicia. Se reirán tanto como lloran, se sentirán como un niño en un minuto y un adulto al siguiente. No puedo esperar para llevar a mis amigos a verla”

Just saw #ToyStory4…and it’s my favorite in the franchise. You’ll laugh as much as you’ll cry. You’ll feel like a kid one minute and an adult the next. Can’t wait to take my friends to see it. pic.twitter.com/hhPf0Va7CF — ZACH JOHNSON (@zmjohnson) 7 de junio de 2019

Erik Davis de Fandango: «‘Toy Story 4‘ es otra entrega fantástica de la serie y una entrega que se siente más como una película de aventura. Con temas de despedidas duras, segundas oportunidades y encontrar el camino a casa, está llena de grandes risas; pero también lloré más fuerte aquí que con las otras«.

#ToyStory4 is another fantastic entry in the series & the one installment that feels most like an adventure movie. With themes of hard goodbyes, second chances & finding your way home, it’s packed w/ big belly laughs, but I also cried harder here than I have for any of the others pic.twitter.com/MoFFY2pNqJ — Erik Davis (@ErikDavis) 7 de junio de 2019

Mark Daniell de «The Toronto Sun»: «‘Toy Story 4‘ lleva a la audiencia a varias avenidas emocionales. Reirás, pensarás en tu propia vida, recordarás… tal vez hasta soltarás una lágrima. Fue la perfecta extensión —y final— para la franquicia de casi 25 años. Duke Caboom merece su propio spin off«.